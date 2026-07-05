Domenica 12 luglio l’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci a Casale Monferrato si trasformerà per accogliere la decima edizione di “Galleggia non Galleggia”. La goliardica manifestazione, organizzata dall’associazione di volontariato Amici del Po, porterà il “carnevale acquatico” sulle acque del fiume più lungo d’Italia, invitando i partecipanti a sfidarsi a bordo di imbarcazioni costruite interamente in cartone. Una grande festa all’insegna di colori e divertimento, nata per valorizzare il territorio unendo persone di ogni età in un evento privo di qualsiasi intento agonistico.

Un cantiere a cielo aperto e zero agonismo

Fin dalle prime ore del mattino, il grande prato dell’imbarcadero diventerà un vivace laboratorio dove centinaia di persone costruiranno le proprie barche utilizzando esclusivamente il materiale fornito dagli organizzatori, ovvero cartone e nastro adesivo. L’obiettivo della discesa è raggiungere il traguardo delimitato dalle boe o, in alternativa, regalare al pubblico un naufragio spettacolare. La peculiarità della manifestazione, le cui origini risalgono al 2015, è la totale assenza di agonismo: chi partecipa è già considerato un campione, per questo motivo l’organizzazione consegnerà a tutti gli equipaggi omaggi legati alle eccellenze enogastronomiche del territorio prima ancora di scendere in acqua.

A valutare le creazioni sarà una speciale giuria. I giurati di questa edizione saranno i veterani Brunello Vescovi, Roberta Nosengo, Marco Francia, Il Collegio Dementi ed Emiliano Cavalli, affiancati dalle nuove presenze di Niccolò Martinoni, Giuseppe Spagnolo e Patrizio Rocchetta. Il loro compito sarà premiare le imbarcazioni e gli equipaggi in grado di interpretare al meglio lo spirito creativo, ironico e goliardico dell’evento, senza assegnare coppe o stilare classifiche ufficiali.

Il programma della giornata

La manifestazione si snoderà lungo l’intera giornata di domenica 12 luglio seguendo questo cronoprogramma:

Ore 7.30 – 8.30: ritrovo e perfezionamento delle iscrizioni.

Ore 8.30 – 12.00: costruzione delle imbarcazioni in cartone.

Ore 12.15 circa: sfilata e presentazione delle barche sul prato dell’imbarcadero.

Ore 12.30 – 13.30: verifiche tecniche da parte dell’organizzazione e pausa pranzo.

Ore 13.30 – 14.00: briefing pre-partenza per tutti gli equipaggi.

Ore 14.30 – 17.30 circa: partenze delle discese cronometrate.

A seguire: premiazioni.

Come partecipare e informazioni utili

L’accesso all’evento è libero e gratuito per tutti gli spettatori. Per chi desiderasse invece partecipare come “marinaio della domenica”, è ancora possibile iscriversi, fino a esaurimento dei posti disponibili, tramite il modulo presente sul sito ufficiale www.amicidelpocasale.it. Le iscrizioni online si chiuderanno alle ore 14:00 di sabato 11 luglio, ma per i ritardatari dell’ultimo minuto ci sarà un’ulteriore possibilità: presentarsi direttamente all’imbarcadero tra le 7.30 e le 8.30 di domenica, verificando l’eventuale disponibilità di posti residui.

In caso di maltempo o di condizioni del fiume non compatibili con la navigazione in sicurezza, l’evento sarà rinviato a domenica 19 luglio, mantenendo invariato il programma. Ogni aggiornamento sarà pubblicato sul sito web e sui canali social dell’associazione Amici del Po.

Sicurezza, ambiente e inclusione

L’attenzione alla sicurezza in acqua e a terra è da sempre una priorità per la manifestazione, garantita dalla stretta collaborazione con il Comitato di Casale Monferrato della Croce Rossa e dalla presenza di operatori specializzati SMTS e OPSA. Particolare cura sarà dedicata anche all’ambiente, attraverso la rigorosa raccolta differenziata di tutti i materiali utilizzati, incluse le imbarcazioni “naufragate” durante la discesa.

L’evento conferma inoltre il suo forte impegno per l’inclusione sociale: la radio ufficiale della manifestazione sarà Radio in Fiore, un progetto nato per dare voce a chi spesso non viene ascoltato. Per l’intera durata della festa sarà infine operativa un’area food & beverage, a disposizione sia dei partecipanti che del grande pubblico.