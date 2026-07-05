La città di Bordighera si prepara a vivere una nuova e intensa settimana all’insegna dello svago e della cultura, con un ricco calendario di eventi in programma da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026. Cittadini e turisti potranno scegliere tra un’ampia offerta che spazia dalla musica dal vivo al teatro, passando per il cinema all’aperto, gli spettacoli per bambini e le immancabili feste della tradizione locale. Gli appuntamenti animeranno diverse e suggestive location della città, dai celebri giardini fino alle piazze affacciate sul mare.

Il programma giorno per giorno

L’offerta della settimana copre diverse tipologie di intrattenimento pensate per ogni fascia d’età. Ecco il dettaglio degli appuntamenti:

Martedì 7 luglio: Al Bordilandiapark è in programma lo spettacolo “Puppets Show Fluffy e Ops! Teatro”. L’evento avrà inizio alle ore 20:45 presso il Piazzale Mediterraneo (Ex Piazzale dei Pennoni).

Al Bordilandiapark è in programma lo spettacolo “Puppets Show Fluffy e Ops! Teatro”. L’evento avrà inizio alle ore 20:45 presso il Piazzale Mediterraneo (Ex Piazzale dei Pennoni). Sabato 11 luglio: La giornata si fa in tre con diverse e interessanti opzioni serali: Musica Live in Rotonda: Alle ore 21:30, la suggestiva cornice della Rotonda di Sant’Ampelio ospiterà i “Destination Unknown”. Una serata a ingresso libero dedicata all’alternative rock, dove il pubblico potrà farsi trascinare dall’energia della band. Rassegna “Summer in Winter”: Alle ore 21:00, i Giardini Winter (Via Ludovico Winter, Loc. Arziglia) faranno da palcoscenico a “L’ITALIA S’è DESTA – Un piccolo (falso) mistero italiano”. Lo spettacolo, con Dalila Cozzolino (progetto Compagnia Ragli, testo, luci e regia di Rosario Mastrota), richiede la prenotazione consigliata (contattando Paola al 333 6155989 o Patrizia al 333 9312979). Festeggiamenti a Sasso: Dalle ore 19:00 prenderà il via la “Festa della Ciampornia”, una vivace e imperdibile serata gastronomica e danzante.

La giornata si fa in tre con diverse e interessanti opzioni serali: Domenica 12 luglio: Per concludere la settimana, torna il “Cinema in Giardino”. Alle ore 21:20, presso i Giardini Lowe, verrà proiettato a ingresso libero il film “Wonka”, pellicola che narra le avventure giovanili del celebre cioccolatiere in un viaggio di pura fantasia.

Le attrazioni per tutta l’estate

Oltre agli eventi circoscritti nel weekend, Bordighera offre iniziative continuative per arricchire le serate e le passeggiate estive:

Bordilandia Park: Fino a sabato 12 settembre, il lungomare Argentina (Piazzale Mediterraneo) ospita tutte le sere, dalle ore 20:45 alle 24:00, il parco divertimenti dedicato alle famiglie con gonfiabili, giostre e attrazioni.

Fino a sabato 12 settembre, il lungomare Argentina (Piazzale Mediterraneo) ospita tutte le sere, dalle ore 20:45 alle 24:00, il parco divertimenti dedicato alle famiglie con gonfiabili, giostre e attrazioni. Winter Art di Anna Vigliarolo: Per l’intero mese di giugno e luglio l’Ufficio I.A.T. ospita un’elegante esposizione e vendita di gioielli d’arte creati e dipinti a mano utilizzando la caratteristica fibra di palma di Bordighera. L’allestimento è visitabile durante i consueti orari di apertura dell’ufficio (tutti i giorni 10:00-13:00 e 15:30-17:30; il giovedì 09:00-13:00 e 15:30-17:30).

Informazioni utili

L’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica ricorda che tutti gli eventi elencati potrebbero subire variazioni o cancellazioni. Per conferme e ulteriori dettagli, si raccomanda di contattare direttamente gli organizzatori o di rivolgersi allo I.A.T. scrivendo a iat@bordighera.it o telefonando al numero +39 0184 262882.