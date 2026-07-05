Un’estate di grande musica si prepara ad animare uno dei borghi più affascinanti del Mediterraneo. Dal 10 luglio al 28 agosto 2026 torna l’atteso Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, un appuntamento imperdibile che farà incontrare artisti internazionali, giovani talenti e grandi protagonisti della scena culturale italiana. Un lungo viaggio sonoro che si snoderà principalmente nella suggestiva cornice di Piazza dei Corallini, con tappe speciali al Parco del Ciapà e all’Oratorio di Santa Caterina.

Gli appuntamenti di luglio: l’inaugurazione con Paolo Fresu

Il mese di luglio propone un cartellone scoppiettante, capace di spaziare dalle contaminazioni elettroniche ai tributi d’autore, fino ai grandi nomi della musica strumentale contemporanea. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30, con la storica Piazza dei Corallini come palcoscenico d’elezione.

Ecco il programma dettagliato di luglio:

10 luglio: Paolo Fresu & Pierpaolo Vacca inaugurano il festival con tromba, flicorno, organetto ed elettronica, in un intenso dialogo musicale tra tradizione e innovazione.

Paolo Fresu & Pierpaolo Vacca inaugurano il festival con tromba, flicorno, organetto ed elettronica, in un intenso dialogo musicale tra tradizione e innovazione. 17 luglio: Esibizione del duo composto da Aozhe Zhang (violino) e Valentina Messa (pianoforte).

Esibizione del duo composto da Aozhe Zhang (violino) e Valentina Messa (pianoforte). 21 luglio: Filippo Gamba è il protagonista per l’appuntamento legato alle “Giornate Géza Anda”.

Filippo Gamba è il protagonista per l’appuntamento legato alle “Giornate Géza Anda”. 24 luglio: Paolo Jannacci porta in scena “Jannacci Arrenditi! La città ascolta”, affiancato da Marco Ricci, Daniele Moretto e Stefano Bagnoli.

Paolo Jannacci porta in scena “Jannacci Arrenditi! La città ascolta”, affiancato da Marco Ricci, Daniele Moretto e Stefano Bagnoli. 28 luglio: Il Trio Concept si esibisce per un evento speciale del progetto “Risonanze – Végh e il violino del nostro tempo”.

Il Trio Concept si esibisce per un evento speciale del progetto “Risonanze – Végh e il violino del nostro tempo”. 31 luglio: Chiusura del mese affidata all’estro del violoncellista Giovanni Sollima, in duo con Carlotta Maestrini al pianoforte.

Un agosto tra concerti, natura e letteratura

Anche ad agosto la rassegna manterrà l’orario d’inizio fissato per le 21.30, introducendo però alcune affascinanti variazioni per quanto riguarda le location e interessanti incursioni nel mondo del giornalismo e della letteratura.

Il calendario di agosto:

4 agosto: Ritorna la tromba in Piazza dei Corallini con Fabrizio Bosso, accompagnato dalla chitarra di Bebo Ferra.

Ritorna la tromba in Piazza dei Corallini con Fabrizio Bosso, accompagnato dalla chitarra di Bebo Ferra. 7 agosto: Dmitry Yudin si esibisce per il secondo appuntamento delle “Giornate Géza Anda”.

Dmitry Yudin si esibisce per il secondo appuntamento delle “Giornate Géza Anda”. 9 agosto: L’evento si sposta nell’Area Naturalistica Parco del Ciapà, dove Alessandro Santacaterina proporrà un concerto esplorando le sonorità della chitarra battente, della lap steel guitar e dei live electronics.

L’evento si sposta nell’Area Naturalistica Parco del Ciapà, dove Alessandro Santacaterina proporrà un concerto esplorando le sonorità della chitarra battente, della lap steel guitar e dei live electronics. 11 agosto: Ritorno in Piazza dei Corallini per il “Progetto Risonanze” con Jingzhi Zhang al violino e Umberto Ruboni al pianoforte.

Ritorno in Piazza dei Corallini per il “Progetto Risonanze” con Jingzhi Zhang al violino e Umberto Ruboni al pianoforte. 13 agosto: Spazio alla cultura e alla narrazione con l’atteso evento che vede protagonista Aldo Cazzullo, arricchito per l’occasione dagli interventi musicali del Ring Around Quartet.

Spazio alla cultura e alla narrazione con l’atteso evento che vede protagonista Aldo Cazzullo, arricchito per l’occasione dagli interventi musicali del Ring Around Quartet. 18 agosto: Concerto del duo composto da Aoife Ní Bhriain al violino e Cormac McCarthy al pianoforte.

Concerto del duo composto da Aoife Ní Bhriain al violino e Cormac McCarthy al pianoforte. 21 agosto: Il Quartetto EOS è di scena per un nuovo appuntamento del “Progetto Risonanze”.

Il Quartetto EOS è di scena per un nuovo appuntamento del “Progetto Risonanze”. 25 agosto: La scenografia si sposta all’Oratorio di Santa Caterina per accogliere le note della violinista Fabiola Tedesco, esibizione inserita nel “Progetto Risonanze”.

La scenografia si sposta all’Oratorio di Santa Caterina per accogliere le note della violinista Fabiola Tedesco, esibizione inserita nel “Progetto Risonanze”. 28 agosto: Il gran finale in Piazza dei Corallini è affidato al pianoforte di Chi Ho Han.

Così, nota dopo nota, prenderà vita un’estate all’insegna della bellezza artistica e paesaggistica, un incontro speciale tra artisti e pubblico ambientato direttamente “tra le pietre e il mare di Cervo”.