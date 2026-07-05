Un incidente stradale si è verificato a Castelnuovo Bormida, nelle immediate vicinanze della pista da motocross, coinvolgendo una coppia a bordo di una motocicletta. Il sinistro, secondo la prima sommaria ricostruzione, è avvenuto in totale autonomia, senza il coinvolgimento di altri mezzi. L’impatto ha reso necessario l’immediato dispiegamento della macchina dei soccorsi, culminato con l’intervento dell’elisoccorso per trasferire uno dei due coniugi in ospedale.

La dinamica all’esterno dell’impianto sportivo

L’incidente si è consumato lungo la viabilità adiacente al tracciato dedicato alle due ruote, ma, come precisato, non all’interno della pista da motocross vera e propria. Per cause in fase di accertamento, la moto su cui viaggiavano marito e moglie ha perso aderenza finendo fuori strada in maniera autonoma.

L’arrivo dei soccorsi e il bilancio dei feriti

Sul posto è intervenuto prontamente il personale sanitario per prestare le prime cure alla coppia rimasta ferita a seguito della caduta. Le condizioni dei due coniugi hanno richiesto lo smistamento in due diverse strutture ospedaliere della provincia:

L’uomo (65 anni): a causa dei traumi riportati, è stato prelevato dall’elisoccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Alessandria.

a causa dei traumi riportati, è stato prelevato dall’elisoccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Alessandria. La donna: ha riportato ferite di lieve entità. È stata presa in carico dal personale di un mezzo di soccorso di base e trasferita in codice verde all’ospedale di Acqui Terme per i controlli del caso.