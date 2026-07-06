Il borgo di Diano Castello si prepara a ospitare la 33ª edizione del Premio Vermentino, la storica manifestazione dedicata al vino bianco più iconico del Mediterraneo. Sabato 11 e domenica 12 luglio, il centro storico farà da cornice all’incoronazione dei vincitori e accoglierà il pubblico con un ricco programma di degustazioni, esposizioni, laboratori e visite guidate. Un weekend imperdibile per celebrare le eccellenze enologiche nazionali e scoprire le bellezze e i sapori dell’entroterra ligure.

I numeri della rassegna e la giuria di esperti

L’edizione di quest’anno registra un’adesione massiccia da parte dei produttori, confermando l’importanza dell’evento a livello nazionale. Sono ben 126 le etichette in concorso (112 per la sezione principale e 14 per la sezione speciale riservata alle “particolari e innovative produzioni”). I campioni sono stati inviati da 82 aziende vitivinicole provenienti da sette regioni italiane: Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia e Liguria.

L’arduo compito di valutare la qualità, in costante crescita anno dopo anno, è stato affidato a una giuria qualificata presieduta, per il settimo anno consecutivo, da Paolo Massobrio. La commissione tecnica che ha esaminato i vini è composta da: Ivano Brunengo, Marco Rezzano, Pietro Garibbo, Jacopo Fanciulli, Paolo Alciati, Carla Moretto, Cristina Silvestro, Alessandro Ricci, Giovanni Revello, Giancarlo Orengo, Massimo Garelli e Sara Carli. I verdetti verranno svelati durante la cerimonia di premiazione ufficiale, fissata per sabato alle ore 18.45 presso il teatro Concordia.

Il rosso ospite d’onore e il sostegno delle istituzioni

Come da tradizione, il Premio Vermentino apre le sue porte anche a un grande “rosso”: l’ospite d’onore di questa edizione sarà l’Ovada Docg, protagonista grazie alla presenza dei rappresentanti dell’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato.

L’evento vanta una solida rete di supporto istituzionale, promosso dal Comune di Diano Castello e affiancato in modo determinante da Regione Liguria e dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Alessandro Piana, assessore regionale all’agricoltura, ribadisce il valore della rassegna: “Il Premio Vermentino rappresenta una delle manifestazioni più significative per la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo ligure e delle eccellenze del nostro territorio”. Di fronte agli ottimi numeri dell’edizione, Piana rimarca come questi “confermano il prestigio crescente di un concorso che sa coniugare qualità, promozione e cultura del vino”. L’assessore evidenzia inoltre che tali iniziative “sostengono il lavoro delle imprese agricole, promuovono il nostro entroterra e rafforzano l’immagine della Liguria come terra di eccellenze enogastronomiche, biodiversità e tradizioni”, definendo il Vermentino uno dei simboli dell’identità regionale su cui continuare a investire.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Diano Castello, Romano Damonte, orgoglioso per la longevità e l’attrattiva della kermesse: “Teniamo particolarmente a questo evento, nato nell’ormai lontano 1994 e oggi conosciuto in tutta Italia. Si tratta di un’ottima occasione per far visitare il nostro borgo a tanti turisti”.

La manifestazione, la cui organizzazione è curata dall’agenzia Immedia, si avvale anche dei prestigiosi patrocini di Ministero dell’Agricoltura, Provincia di Imperia, Associazione Nazionale Borghi più belli d’Italia e Associazione Paesi della Bandiera Arancione, ed è sostenuta dagli sponsor Basko, Banca d’Alba e BricoIo.

Tra degustazioni e “Festa in Ciassa”: il programma completo

Ad accompagnare le degustazioni e l’esposizione del vino, ci sarà la tradizionale “Festa in Ciassa” in piazza Matteotti, dove gli Amici del Castello delizieranno il pubblico con stand gastronomici e il celebre Minestrone dei Bestagni (De.Co. di Diano Castello). Per agevolare l’arrivo nel borgo, sarà a disposizione un servizio di bus navetta gratuito dalle ore 17 alle 24, con partenza da piazza Taramasco.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

Sabato 11 luglio

Ore 17.00 – 22.00 circa: Esposizione delle etichette (teatro Concordia) e degustazioni guidate, con la collaborazione dei sommelier Ais e Fisar, nella zona antistante il teatro. Nelle piazzette e nella via centrale si svolgerà il mercatino a km0.

Esposizione delle etichette (teatro Concordia) e degustazioni guidate, con la collaborazione dei sommelier Ais e Fisar, nella zona antistante il teatro. Nelle piazzette e nella via centrale si svolgerà il mercatino a km0. Ore 17.30: Presentazione del libro “Lavanda… Essenza di Liguria, tra mito, storia, scienza e valorizzazione”, a cura dell’Associazione Produttori Lavanda Riviera dei Fiori.

Presentazione del libro “Lavanda… Essenza di Liguria, tra mito, storia, scienza e valorizzazione”, a cura dell’Associazione Produttori Lavanda Riviera dei Fiori. Ore 17.45: “Alla scoperta del Castrum Diani”, visita guidata gratuita del centro storico con ritrovo al loggiato di piazza Quaglia.

“Alla scoperta del Castrum Diani”, visita guidata gratuita del centro storico con ritrovo al loggiato di piazza Quaglia. Ore 18.00: Al teatro Concordia, focus e degustazione dedicati all’Ovada Docg, in collaborazione con Enoteca Regionale e Comune di Ovada.

Al teatro Concordia, focus e degustazione dedicati all’Ovada Docg, in collaborazione con Enoteca Regionale e Comune di Ovada. Ore 18.45: Cerimonia di premiazione del 33º Premio Vermentino al teatro Concordia.

Cerimonia di premiazione del 33º Premio Vermentino al teatro Concordia. Ore 19.00: Al via la “Festa in Ciassa” in piazza Matteotti, con gastronomia e musica danzante a cura dell’orchestra Paolo Bagnasco.

Domenica 12 luglio

Ore 08.30: “Una mattina nel vigneto”, passeggiata guidata e gratuita con la guida Gae Laura Brattel (ritrovo loggiato piazza Quaglia). Alle ore 12 circa, aperitivo riservato ai partecipanti presso il teatro Concordia.

“Una mattina nel vigneto”, passeggiata guidata e gratuita con la guida Gae Laura Brattel (ritrovo loggiato piazza Quaglia). Alle ore 12 circa, aperitivo riservato ai partecipanti presso il teatro Concordia. Ore 17.00 – 21.30 circa: Riapertura del mercatino a km0, dell’esposizione e delle postazioni per le degustazioni.

Riapertura del mercatino a km0, dell’esposizione e delle postazioni per le degustazioni. Ore 18.00: “Art & Wine”, laboratorio artistico e degustazione a cura di Eleonora Ciribeni (con Leo Club e Ais) presso il teatro Concordia.

“Art & Wine”, laboratorio artistico e degustazione a cura di Eleonora Ciribeni (con Leo Club e Ais) presso il teatro Concordia. Ore 19.00: Si rinnova l’appuntamento con la “Festa in Ciassa” e i suoi stand, accompagnati dalle note dell’orchestra Antonella Marchini.