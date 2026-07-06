Il borgo di Diano Castello si prepara a ospitare la 33ª edizione del Premio Vermentino, la storica manifestazione dedicata al vino bianco più iconico del Mediterraneo. Sabato 11 e domenica 12 luglio, il centro storico farà da cornice all’incoronazione dei vincitori e accoglierà il pubblico con un ricco programma di degustazioni, esposizioni, laboratori e visite guidate. Un weekend imperdibile per celebrare le eccellenze enologiche nazionali e scoprire le bellezze e i sapori dell’entroterra ligure.
I numeri della rassegna e la giuria di esperti
L’edizione di quest’anno registra un’adesione massiccia da parte dei produttori, confermando l’importanza dell’evento a livello nazionale. Sono ben 126 le etichette in concorso (112 per la sezione principale e 14 per la sezione speciale riservata alle “particolari e innovative produzioni”). I campioni sono stati inviati da 82 aziende vitivinicole provenienti da sette regioni italiane: Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia e Liguria.
L’arduo compito di valutare la qualità, in costante crescita anno dopo anno, è stato affidato a una giuria qualificata presieduta, per il settimo anno consecutivo, da Paolo Massobrio. La commissione tecnica che ha esaminato i vini è composta da: Ivano Brunengo, Marco Rezzano, Pietro Garibbo, Jacopo Fanciulli, Paolo Alciati, Carla Moretto, Cristina Silvestro, Alessandro Ricci, Giovanni Revello, Giancarlo Orengo, Massimo Garelli e Sara Carli. I verdetti verranno svelati durante la cerimonia di premiazione ufficiale, fissata per sabato alle ore 18.45 presso il teatro Concordia.
Il rosso ospite d’onore e il sostegno delle istituzioni
Come da tradizione, il Premio Vermentino apre le sue porte anche a un grande “rosso”: l’ospite d’onore di questa edizione sarà l’Ovada Docg, protagonista grazie alla presenza dei rappresentanti dell’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato.
L’evento vanta una solida rete di supporto istituzionale, promosso dal Comune di Diano Castello e affiancato in modo determinante da Regione Liguria e dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Alessandro Piana, assessore regionale all’agricoltura, ribadisce il valore della rassegna: “Il Premio Vermentino rappresenta una delle manifestazioni più significative per la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo ligure e delle eccellenze del nostro territorio”. Di fronte agli ottimi numeri dell’edizione, Piana rimarca come questi “confermano il prestigio crescente di un concorso che sa coniugare qualità, promozione e cultura del vino”. L’assessore evidenzia inoltre che tali iniziative “sostengono il lavoro delle imprese agricole, promuovono il nostro entroterra e rafforzano l’immagine della Liguria come terra di eccellenze enogastronomiche, biodiversità e tradizioni”, definendo il Vermentino uno dei simboli dell’identità regionale su cui continuare a investire.
Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Diano Castello, Romano Damonte, orgoglioso per la longevità e l’attrattiva della kermesse: “Teniamo particolarmente a questo evento, nato nell’ormai lontano 1994 e oggi conosciuto in tutta Italia. Si tratta di un’ottima occasione per far visitare il nostro borgo a tanti turisti”.
La manifestazione, la cui organizzazione è curata dall’agenzia Immedia, si avvale anche dei prestigiosi patrocini di Ministero dell’Agricoltura, Provincia di Imperia, Associazione Nazionale Borghi più belli d’Italia e Associazione Paesi della Bandiera Arancione, ed è sostenuta dagli sponsor Basko, Banca d’Alba e BricoIo.
Tra degustazioni e “Festa in Ciassa”: il programma completo
Ad accompagnare le degustazioni e l’esposizione del vino, ci sarà la tradizionale “Festa in Ciassa” in piazza Matteotti, dove gli Amici del Castello delizieranno il pubblico con stand gastronomici e il celebre Minestrone dei Bestagni (De.Co. di Diano Castello). Per agevolare l’arrivo nel borgo, sarà a disposizione un servizio di bus navetta gratuito dalle ore 17 alle 24, con partenza da piazza Taramasco.
Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:
Sabato 11 luglio
- Ore 17.00 – 22.00 circa: Esposizione delle etichette (teatro Concordia) e degustazioni guidate, con la collaborazione dei sommelier Ais e Fisar, nella zona antistante il teatro. Nelle piazzette e nella via centrale si svolgerà il mercatino a km0.
- Ore 17.30: Presentazione del libro “Lavanda… Essenza di Liguria, tra mito, storia, scienza e valorizzazione”, a cura dell’Associazione Produttori Lavanda Riviera dei Fiori.
- Ore 17.45: “Alla scoperta del Castrum Diani”, visita guidata gratuita del centro storico con ritrovo al loggiato di piazza Quaglia.
- Ore 18.00: Al teatro Concordia, focus e degustazione dedicati all’Ovada Docg, in collaborazione con Enoteca Regionale e Comune di Ovada.
- Ore 18.45: Cerimonia di premiazione del 33º Premio Vermentino al teatro Concordia.
- Ore 19.00: Al via la “Festa in Ciassa” in piazza Matteotti, con gastronomia e musica danzante a cura dell’orchestra Paolo Bagnasco.
Domenica 12 luglio
- Ore 08.30: “Una mattina nel vigneto”, passeggiata guidata e gratuita con la guida Gae Laura Brattel (ritrovo loggiato piazza Quaglia). Alle ore 12 circa, aperitivo riservato ai partecipanti presso il teatro Concordia.
- Ore 17.00 – 21.30 circa: Riapertura del mercatino a km0, dell’esposizione e delle postazioni per le degustazioni.
- Ore 18.00: “Art & Wine”, laboratorio artistico e degustazione a cura di Eleonora Ciribeni (con Leo Club e Ais) presso il teatro Concordia.
- Ore 19.00: Si rinnova l’appuntamento con la “Festa in Ciassa” e i suoi stand, accompagnati dalle note dell’orchestra Antonella Marchini.