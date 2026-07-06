A Diano Marina leggere i quotidiani e le riviste continuerà a essere un servizio gratuito e accessibile a tutti. L’amministrazione comunale ha infatti approvato il rinnovo degli abbonamenti per i periodici e i giornali messi regolarmente a disposizione del pubblico presso la Biblioteca Civica cittadina. La decisione, formalizzata nei primi giorni di luglio 2026, mira a garantire continuità a un’offerta culturale e informativa ritenuta essenziale per la comunità.

Un servizio prezioso per generazioni diverse

Il rinnovo delle sottoscrizioni, gestito dal Settore Turismo, Sport e Commercio attraverso l’Ufficio Cultura e Biblioteca, risponde a una necessità quotidiana della cittadinanza. Come evidenziato dall’ente, la presenza di queste pubblicazioni rappresenta un supporto indispensabile per diverse fasce d’età.

La consultazione gratuita è infatti un appuntamento fisso per molti pensionati, che frequentano giornalmente la struttura per tenersi informati attraverso quotidiani, settimanali e mensili. Allo stesso tempo, l’accesso a queste risorse si rivela un aiuto fondamentale per gli studenti. Grazie alle riviste specializzate, i ragazzi hanno a disposizione strumenti per le ricerche scolastiche che, a differenza dei tradizionali volumi cartacei, offrono il grande pregio di essere costantemente aggiornati sugli argomenti più svariati.

Le testate disponibili per la consultazione

Accogliendo le specifiche richieste avanzate dal personale della biblioteca, il Comune ha confermato l’attivazione degli abbonamenti annuali. Le testate che saranno a disposizione dei lettori coprono vari ambiti, dall’informazione generalista ed economica fino alla divulgazione scientifica e si aggiungono a quelli già esistenti:

Il Corriere della Sera.

Il Sole 24 Ore.

National Geographic.