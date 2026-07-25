Mercoledì 29 luglio, a partire dalle ore 18:30, Ozzano Monferrato ospiterà una speciale sessione di yoga gratuita all’aria aperta, organizzata dal Mandala Studio. L’iniziativa nasce dal desiderio dell’insegnante di celebrare il proprio compleanno in modo unico, regalando alla comunità un’occasione per rallentare, respirare e ritrovare l’equilibrio psicofisico immersi nella bellezza dell’estate.

Un compleanno all’insegna della condivisione

Più che una semplice lezione, l’evento si propone come un momento di autentica aggregazione. L’obiettivo è quello di creare uno spazio sereno per “ritrovarci, respirare insieme e condividere energia positiva”, come riportato sulla locandina dell’evento.

L’iniziativa assume un profondo valore personale per l’insegnante, che ha deciso di festeggiare la propria ricorrenza aprendo le porte a chiunque voglia sperimentare i benefici di questa disciplina. “Per me il regalo più bello sarà poter condividere ciò che amo con le persone che hanno scelto di camminare insieme a me in questo percorso”, ha dichiarato l’organizzatrice, invitando i partecipanti a presentarsi con “il tappetino, un sorriso e tanta voglia di praticare insieme”.