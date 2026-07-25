Domenica 26 luglio 2026, a partire dalle ore 21:15, il suggestivo Teatro Romano di Acqui Terme (in via Scatilazzi 7) farà da cornice allo spettacolo intitolato “Il diavolo ci mette la coda – Demoni e Masche in Valle Bormida”. L’atteso appuntamento teatrale, inserito nel cartellone della “Rassegna Reteacqui 26”, porterà in scena un viaggio affascinante e misterioso tra le antiche leggende della tradizione locale.

I protagonisti e la messa in scena

L’opera teatrale porta la firma di Paolo La Farina, che ne è l’autore e salirà sul palco in veste di attore insieme a Eleonora Trivella e all’intera Compagnia Reteteatri. La rappresentazione si preannuncia di forte impatto scenico, grazie anche agli speciali effetti di fuoco curati da Natascia Poggio. Prima dell’inizio dello spettacolo, la serata sarà ufficialmente aperta dai saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura, il dottor Michele Gallizzi.

Le collaborazioni e i patrocini

L’evento culturale vanta un’importante rete di sostegno istituzionale. La rassegna è infatti organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Acqui Terme e del Consiglio Regionale del Piemonte. L’iniziativa gode inoltre del supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e vede la collaborazione del settimanale d’informazione “L’Ancora” in qualità di media partner.

Informazioni e prenotazioni

I biglietti per la serata sono disponibili attraverso il circuito di prevendita online MailTiket.it. Per chi desiderasse ricevere maggiori informazioni o effettuare delle prenotazioni direttamente tramite gli organizzatori, sono a disposizione i seguenti recapiti:

Telefono: 389 0576711.

389 0576711. Email: reteteatri@gmail.com.

reteteatri@gmail.com. Sito web ufficiale: www.rete-teatri.it.