Venerdì 31 luglio 2026, la città di Alessandria ospiterà un appuntamento all’insegna della musica dal vivo e della buona tavola. Il locale “Al Fico d’India”, specializzato in cucina siciliana, farà infatti da cornice al concerto della band Insynthesis, pronta a far rivivere ai presenti le indimenticabili atmosfere degli anni ’70.

Un tuffo nella “Music ’70”

L’intrattenimento della serata sarà affidato agli Insynthesis, un gruppo musicale che proporrà un repertorio interamente focalizzato sulla “Music ’70”. L’evento offrirà l’occasione per abbinare le specialità gastronomiche siciliane del ristorante alla vivacità e all’energia dei successi musicali di quel decennio. La qualità visiva e acustica dello spettacolo sarà garantita dal supporto tecnico della “Fonal Audio e Lights Service” di Federico Pennazzato.

I dettagli dell’appuntamento

La serata si svolgerà nell’ultimo giorno del mese, unendo intrattenimento musicale e ristorazione. Di seguito le informazioni essenziali per chi desidera assistere al concerto:

Data dell’evento: 31 luglio 2026.

31 luglio 2026. Location: Ristorante “Al Fico d’India – Cucina Siciliana”.

Ristorante “Al Fico d’India – Cucina Siciliana”. Indirizzo: Via Roberto di Ferro 39, Alessandria.