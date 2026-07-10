A partire da oggi, venerdì 10 luglio, entrano in vigore a Diano Marina nuove e rigorose regole per il conferimento di imballaggi in cartone (da non confondere con la carta), cassette di legno o plastica e bancali. Il provvedimento, rivolto esclusivamente alle utenze non domestiche, si è reso necessario per contrastare l’abbandono incontrollato di questi materiali nei pressi dei cassonetti stradali e in altre aree pubbliche della città, un fenomeno che genera disordine e degrado urbano. Il servizio di ritiro sarà garantito dalla ditta appaltatrice dal lunedì al sabato, ma le attività commerciali dovranno rispettare orari e modalità di esposizione specifici a seconda della zona in cui operano.
Le disposizioni per il centro, la ZTL e l’Area Pedonale
Nelle aree centrali della città, che comprendono piazza Martiri della Libertà, corso Roma Est e Ovest, via Milano, via Genova, viale Kennedy e numerose altre vie limitrofe del centro storico, le disposizioni prevedono orari differenziati in base al materiale:
- Imballaggi in cartone: devono essere obbligatoriamente ripiegati e ridotti di volume, con esposizione consentita unicamente nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 13:30.
- Cassette in legno o plastica e bancali: l’esposizione è autorizzata dalle ore 19:00 (e comunque non prima dell’orario di chiusura dell’attività) fino alle ore 07:00 del mattino seguente.
In queste aree è fondamentale che i materiali da smaltire vengano posizionati vicino all’uscio del locale e aderenti al muro, in modo da non creare alcun intralcio al passaggio di pedoni e veicoli.
Orari dedicati in viale Kennedy e nel resto della città
Per quanto riguarda viale Kennedy, le regole si diversificano a seconda della tipologia di utenza:
- Alberghi, strutture ricettive, supermercati e ortofrutta: possono esporre il cartone, sempre piegato, dalle 19:00 (non prima della chiusura) alle 04:00, mentre per cassette e bancali l’orario è dalle 19:00 alle 07:00. Anche in questo caso i rifiuti vanno riposti vicino all’uscio e a ridosso del muro.
- Altre utenze non domestiche: i cartoni vanno esposti tra le 12:30 e le 13:30 nei punti di raccolta designati in corrispondenza dei civici 18, 56 e 92 del viale. Cassette e bancali andranno depositati negli stessi tre punti, ma dalle 19:00 alle 07:00.
Per tutte le altre vie della città non menzionate specificamente, l’esposizione dei cartoni (ripiegati e ridotti di volume) è prevista dalle 19:00 alle 04:00, mentre per cassette e bancali dalle 19:00 alle 07:00. I rifiuti dovranno sempre essere collocati in prossimità dell’uscio e in aderenza al muro dell’attività.
Il conferimento per gli stabilimenti balneari
L’ordinanza disciplina in modo puntuale anche il conferimento per gli stabilimenti balneari del litorale:
- Tratto terminale di Viale Torino: cartoni dalle 19:00 alle 04:00; cassette e bancali dalle 19:00 alle 07:00, da posizionare in prossimità della pubblica via.
- Viale Torino: medesimi orari, ma con posizionamento in aderenza al limite della concessione, vicino all’ingresso.
- Lungomare Pietro Ghigliazza ed Ettore Carcheri: stessi orari, con deposito nei punti di raccolta già comunicati in precedenza ai singoli stabilimenti.
- Località Borgo Paradiso: il servizio avviene con modalità domiciliare tramite appositi cassonetti e contenitori forniti. I cartoni vanno esposti dalle 19:00 alle 04:00, cassette e bancali dalle 19:00 alle 07:00.
Sanzioni e validità del provvedimento
L’ordinanza, che annulla e sostituisce integralmente le precedenti disposizioni in materia (nello specifico la numero 144 del 14 agosto 2019), ha efficacia immediata. L’Amministrazione avverte che i trasgressori andranno incontro a sanzioni amministrative pecuniarie, con la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta.