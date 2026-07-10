A partire da oggi, venerdì 10 luglio, entrano in vigore a Diano Marina nuove e rigorose regole per il conferimento di imballaggi in cartone (da non confondere con la carta), cassette di legno o plastica e bancali. Il provvedimento, rivolto esclusivamente alle utenze non domestiche, si è reso necessario per contrastare l’abbandono incontrollato di questi materiali nei pressi dei cassonetti stradali e in altre aree pubbliche della città, un fenomeno che genera disordine e degrado urbano. Il servizio di ritiro sarà garantito dalla ditta appaltatrice dal lunedì al sabato, ma le attività commerciali dovranno rispettare orari e modalità di esposizione specifici a seconda della zona in cui operano.

Le disposizioni per il centro, la ZTL e l’Area Pedonale

Nelle aree centrali della città, che comprendono piazza Martiri della Libertà, corso Roma Est e Ovest, via Milano, via Genova, viale Kennedy e numerose altre vie limitrofe del centro storico, le disposizioni prevedono orari differenziati in base al materiale:

Imballaggi in cartone: devono essere obbligatoriamente ripiegati e ridotti di volume, con esposizione consentita unicamente nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 13:30.

devono essere obbligatoriamente ripiegati e ridotti di volume, con esposizione consentita unicamente nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 13:30. Cassette in legno o plastica e bancali: l’esposizione è autorizzata dalle ore 19:00 (e comunque non prima dell’orario di chiusura dell’attività) fino alle ore 07:00 del mattino seguente.

In queste aree è fondamentale che i materiali da smaltire vengano posizionati vicino all’uscio del locale e aderenti al muro, in modo da non creare alcun intralcio al passaggio di pedoni e veicoli.

Orari dedicati in viale Kennedy e nel resto della città

Per quanto riguarda viale Kennedy, le regole si diversificano a seconda della tipologia di utenza:

Alberghi, strutture ricettive, supermercati e ortofrutta: possono esporre il cartone, sempre piegato, dalle 19:00 (non prima della chiusura) alle 04:00, mentre per cassette e bancali l’orario è dalle 19:00 alle 07:00. Anche in questo caso i rifiuti vanno riposti vicino all’uscio e a ridosso del muro.

possono esporre il cartone, sempre piegato, dalle 19:00 (non prima della chiusura) alle 04:00, mentre per cassette e bancali l’orario è dalle 19:00 alle 07:00. Anche in questo caso i rifiuti vanno riposti vicino all’uscio e a ridosso del muro. Altre utenze non domestiche: i cartoni vanno esposti tra le 12:30 e le 13:30 nei punti di raccolta designati in corrispondenza dei civici 18, 56 e 92 del viale. Cassette e bancali andranno depositati negli stessi tre punti, ma dalle 19:00 alle 07:00.

Per tutte le altre vie della città non menzionate specificamente, l’esposizione dei cartoni (ripiegati e ridotti di volume) è prevista dalle 19:00 alle 04:00, mentre per cassette e bancali dalle 19:00 alle 07:00. I rifiuti dovranno sempre essere collocati in prossimità dell’uscio e in aderenza al muro dell’attività.

Il conferimento per gli stabilimenti balneari

L’ordinanza disciplina in modo puntuale anche il conferimento per gli stabilimenti balneari del litorale:

Tratto terminale di Viale Torino: cartoni dalle 19:00 alle 04:00; cassette e bancali dalle 19:00 alle 07:00, da posizionare in prossimità della pubblica via.

cartoni dalle 19:00 alle 04:00; cassette e bancali dalle 19:00 alle 07:00, da posizionare in prossimità della pubblica via. Viale Torino: medesimi orari, ma con posizionamento in aderenza al limite della concessione, vicino all’ingresso.

medesimi orari, ma con posizionamento in aderenza al limite della concessione, vicino all’ingresso. Lungomare Pietro Ghigliazza ed Ettore Carcheri: stessi orari, con deposito nei punti di raccolta già comunicati in precedenza ai singoli stabilimenti.

stessi orari, con deposito nei punti di raccolta già comunicati in precedenza ai singoli stabilimenti. Località Borgo Paradiso: il servizio avviene con modalità domiciliare tramite appositi cassonetti e contenitori forniti. I cartoni vanno esposti dalle 19:00 alle 04:00, cassette e bancali dalle 19:00 alle 07:00.

Sanzioni e validità del provvedimento

L’ordinanza, che annulla e sostituisce integralmente le precedenti disposizioni in materia (nello specifico la numero 144 del 14 agosto 2019), ha efficacia immediata. L’Amministrazione avverte che i trasgressori andranno incontro a sanzioni amministrative pecuniarie, con la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta.