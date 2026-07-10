La Giunta Comunale di Diano Marina ha dato il via libera all’attivazione di nuovi dispositivi di controllo elettronico per presidiare gli ingressi dell’Area Pedonale Urbana (APU). L’iniziativa, che partirà con una prima fase di sperimentazione, ha l’obiettivo di migliorare la vivibilità e tutelare la sicurezza di pedoni e residenti, dotando l’Amministrazione di uno strumento efficace per accertare le violazioni e sanzionare chi non rispetta il divieto di transito e sosta nel centro cittadino.

Dove si trovano i nuovi varchi

I nuovi occhi elettronici per la rilevazione automatica dei transiti veicolari sono stati installati in punti nevralgici del perimetro urbano. Nello specifico, le telecamere presidieranno le seguenti aree:

Piazza Martiri della Libertà.

Corso Roma, all’intersezione con via Milano.

Corso Roma, all’intersezione con via Colombo.

Le regole per il transito e l’eccezione di piazza Martiri della Libertà

Il Comando di Polizia Locale ribadisce che nell’intero centro storico vige il divieto assoluto di circolazione e di sosta, consentite esclusivamente ai veicoli muniti di apposita autorizzazione. Una regolamentazione particolare è stata però delineata per piazza Martiri della Libertà, dove l’accesso senza pass sarà consentito a precise condizioni:

Fasce orarie ammesse: dalle ore 04:00 alle 10:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00.

dalle ore 04:00 alle 10:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00. Veicoli autorizzati: solo mezzi destinati al carico e scarico merci, con un peso a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate.

solo mezzi destinati al carico e scarico merci, con un peso a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate. Sosta massima: 30 minuti, con l’obbligo di esporre in modo ben visibile l’orario di arrivo.

Al di fuori di queste due specifiche finestre temporali, l’accesso e la sosta nella piazza saranno vietati a tutti, a eccezione dei veicoli provvisti di autorizzazione o rientranti nelle categorie previste dal disciplinare APU/ZTL. Il Comando di Polizia Locale manterrà in ogni caso la facoltà di rilasciare permessi speciali per motivate necessità.

Dalla fase di test alle sanzioni

Il progetto, che si inserisce nel percorso di regolamentazione dell’Area Pedonale avviato nel marzo 2025, prevede inizialmente un periodo di “pre-esercizio”. Questa fase di sperimentazione servirà per misurare il livello di ricezione e adattamento da parte dell’utenza. Al termine di questo lasso di tempo, e a seguito di una specifica ordinanza del Comandante della Polizia Locale, il sistema entrerà ufficialmente a regime: da quel momento, la fase di tolleranza si chiuderà e tutti gli accessi non autorizzati registrati dai varchi si tradurranno in sanzioni automatiche per i trasgressori.