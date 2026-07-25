Dal 31 luglio al 2 agosto, la suggestiva cornice di Costa Vescovato (AL) si animerà per celebrare i tre anni di attività de “La Campeggia”. Un fine settimana ricco di appuntamenti all’insegna della natura, del buon cibo e dell’intrattenimento, che prenderà il via venerdì sera con un approfondimento dedicato al sidro artigianale italiano, per poi proseguire sabato e domenica con un programma variegato tra concerti, relax in piscina e tante altre attività.

Venerdì 31 luglio: alla scoperta del sidro italiano

L’apertura dei festeggiamenti è affidata a una serata speciale interamente dedicata al mondo del sidro, organizzata in collaborazione con l’Associazione Pommellier e Assaggiatori di sidro. Il momento centrale dell’evento sarà la proiezione del documentario “Sidro, il metodo italiano”.

La visione sarà arricchita dalla presenza dei due registi dell’opera, Albert Minibaev e Marco Manfrini. Durante il corso della serata, il pubblico avrà inoltre la preziosa opportunità di degustare e acquistare direttamente i sidri che sono stati resi protagonisti all’interno del filmato.

Sabato 1 e domenica 2 agosto: musica, piscina e relax

Nel corso del fine settimana, l’area de “La Campeggia” continuerà a offrire svariate occasioni di svago, mettendo a disposizione dei partecipanti i servizi di bar, cucina, campeggio e piscina. Il programma, in attesa di essere svelato nella sua veste definitiva, prevede un mix di buon cibo, letture dei tarocchi e tanta musica dal vivo.

Ad animare le giornate di sabato e domenica interverranno numerosi artisti e ospiti, tra cui:

Andrea Benedetti

The Jackson Pollock

Al Mustaqil

Raffaella Menchetti

Elisa La Marca

Quite a Village

Come partecipare e prenotare

Per prendere parte ai festeggiamenti e garantirsi un posto all’interno della struttura, gli organizzatori invitano a riservare il proprio spazio in anticipo. È possibile prenotare il proprio posto tenda o camper contattando i seguenti recapiti:

Telefono: +39 379 297 8231

+39 379 297 8231 Email: lacampeggia@unatresca.it