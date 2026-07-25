Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 21, la cornice della Balera di Brignano Frascata farà da sfondo a un imperdibile appuntamento musicale. Il pubblico avrà infatti l’occasione di assistere allo spettacolo dell’Ensemble “Tre Tenori in Concerto”, un evento all’insegna della grande musica guidato dalla sapiente direzione del Maestro Andrea Albertini.
Un cast d’eccezione per una serata indimenticabile
L’esibizione vedrà salire sul palco un gruppo di artisti di altissimo livello, pronti a emozionare i presenti con un repertorio d’eccezione. I protagonisti vocali della serata saranno infatti tre voci soliste di grande prestigio:
- Rino Matafu’.
- Alessandro Fantoni.
- Massimiliano Pisapia.
L’accompagnamento strumentale
Le straordinarie voci dei tenori non saranno sole, ma verranno accompagnate da musicisti d’eccellenza. Il Maestro Andrea Albertini, oltre a dirigere l’Ensemble, siederà anche al pianoforte, arricchendo ulteriormente l’esecuzione. Insieme a lui, il pubblico potrà apprezzare il virtuosismo di Livia Hagiu al violino.