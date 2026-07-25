Prende il via questa sera, sabato 25 luglio, la rassegna estiva “Saturday open” ad Acqui Terme. L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Acqui Terme e promossa da Acqui 3B Vibes, trasformerà i sabati sera cittadini in un’occasione speciale per vivere il centro tra shopping, musica e percorsi enogastronomici.

Negozi aperti e intrattenimento

Il format dell’evento è pensato per animare le serate del fine settimana offrendo ai visitatori e ai cittadini un mix di intrattenimento e aperture straordinarie. I negozi aderenti all’iniziativa prolungheranno infatti il loro orario di attività fino alle 23:30, permettendo al pubblico di fare acquisti dopo cena. A fare da cornice allo shopping serale ci saranno momenti dedicati alla musica e all’enogastronomia.

Il calendario degli appuntamenti

La rassegna si articolerà in diverse serate a tema che animeranno la città per tutta la prima metà del mese di agosto. Si comincia proprio stasera con il primo evento inaugurale. Di seguito il programma con i prossimi appuntamenti confermati:

25 luglio: Balli Country Itineranti.

Balli Country Itineranti. 1 agosto: Scatta lo Shopping.

Scatta lo Shopping. 8 agosto: Acqui Wine Days.

Acqui Wine Days. 15 agosto: Ferragosto in città.

Per scoprire nel dettaglio tutti gli appuntamenti e rimanere aggiornati, gli organizzatori invitano a consultare il sito web ufficiale all’indirizzo www.visitAcquiTerme.it.