Tragedia nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio a Valenza, dove un ragazzo classe 2007 ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto in viale Cellini. Il giovane, che viaggiava a bordo del suo scooter, è deceduto nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del 118 giunto sul posto.

I soccorsi e la dinamica

Immediato è stato l’intervento delle autorità e dei mezzi di soccorso, allertati subito dopo l’accaduto. Nonostante l’intervento dei sanitari, per il giovane non c’è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di legge. In base alle prime informazioni emerse, non risulterebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro, sebbene la dinamica esatta dell’accaduto sia ancora al vaglio delle forze dell’ordine.