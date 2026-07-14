Martedì 21 luglio 2026, alle ore 21:15, la suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele II a Pontedassio ospiterà “Le carte di Angiolina”, atteso spettacolo teatrale e musicale. L’evento si inserisce nell’undicesima edizione della rassegna itinerante “Concerti sul Lago”, organizzata dall’Associazione Culturale Musicale “Nardini”, con l’obiettivo di unire cultura e valorizzazione dello straordinario entroterra della Valle Impero. L’ingresso per assistere all’esibizione, curata dal Teatro dell’Albero, sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Sinergia territoriale e istituzionale

Il progetto culturale rappresenta un virtuoso esempio di cooperazione che coinvolge diverse realtà del territorio. Il festival beneficia infatti del co-finanziamento di Fondazione Carige, del sostegno di Banca di Caraglio e delle Pro Loco locali, oltre a svilupparsi grazie a una stretta collaborazione istituzionale.

I partner istituzionali coinvolti nella rete sono:

Regione Liguria

Provincia di Imperia

Comuni di Pontedassio, Imperia, Lucinasco, Chiusanico e Diano Marina

La serata, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali, testimonierà il forte valore economico e sociale della rassegna per l’intera comunità.

La visione della Direzione Artistica e i ringraziamenti

Sotto la direzione artistica di Tiziana Zunino, l’associazione Nardini ha saputo creare una rete capace di valorizzare il territorio. Come spiega la stessa direttrice: “Questa undicesima edizione sancisce un legame indissolubile tra la grande proposta artistica e l’identità profonda dei nostri borghi.”

L’obiettivo del festival è chiaro, poiché, prosegue Tiziana Zunino, “Portare uno spettacolo di spessore come ‘Le carte di Angiolina’ in una piazza storica come quella di Pontedassio rispecchia la nostra missione: creare un’offerta culturale diffusa, accessibile e capace di far dialogare le comunità costiere con l’affascinante cuore dell’entroterra ligure.”

A conclusione dello spettacolo, l’organizzazione ha previsto un momento speciale dedicato ai ringraziamenti, omaggiando il pubblico, i volontari, le forze dell’ordine e i partner economici che rendono possibile la sicurezza e la riuscita di questo grande festival.