Imperia, 14 luglio 2026 – Un nuovo impianto fognario per Diano Marina è finalmente allo studio. Durante un incontro tenutosi questa mattina presso la sede della Provincia, è stato preso l’impegno formale per trovare una soluzione progettuale definitiva al rifacimento della rete. Un’opera tanto attesa che mira non solo a risolvere le storiche carenze strutturali del sistema idrico integrato, ma anche a eliminare in modo definitivo i fastidiosi cattivi odori che ciclicamente colpiscono diverse aree nevralgiche della città costiera.

L’iter progettuale e il ruolo della Provincia

La Provincia finanzierà e affiderà un incarico esplorativo a un tecnico specializzato, il cui compito sarà fondamentale per le fasi successive. Come precisato dai tecnici provinciali che hanno preso parte al tavolo, “Il documento elaborato dal tecnico è propedeutico ad individuare la migliore soluzione progettuale che risolverà l’annoso problema causato dalle croniche criticità strutturali ed impiantistiche del sistema fognario dianese”.

I tecnici hanno inoltre chiarito i passaggi successivi: “Provvederemo successivamente ad inserire la soluzione progettuale scelta nel Programma degli interventi che il Gestore Unico (Rivieracqua) dovrà pertanto portare a compimento secondo l’apposito cronoprogramma”.

Il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, ha sottolineato l’importanza del progetto, inquadrandolo come un'”Iniziativa nell’ambito di un nuovo sistema di programmazione degli interventi che la Provincia ha intenzione di promuovere per il futuro”. Scajola ha poi aggiunto: “Con questo primo incontro oggi inizia un percorso che ci vede direttamente coinvolti come promotori di nuove opere. La predisposizione del documento sotto la regia della Provincia rientra nell’ambito di un nuovo sistema di programmazione degli interventi che abbiamo intenzione di promuovere anche in futuro”.

L’obiettivo: eliminare i disagi per cittadini e turisti

Oltre all’imprescindibile adeguamento strutturale, l’obiettivo sperato dell’intervento è quello di migliorare concretamente la vivibilità urbana. Si punta infatti a eliminare la fastidiosa puzza che, a seconda del vento e della situazione meteorologica, si avverte in determinate ore del giorno in punti nevralgici.

I disagi maggiori, che si spera di superare grazie al nuovo impianto, si concentrano in particolare in queste zone:

Al semaforo situato all’incrocio con viale Matteotti.

Sulla passeggiata a mare, nei pressi del torrente Varcavello.

La soddisfazione dell’Amministrazione comunale

All’incontro in Provincia ha partecipato direttamente il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, che ha accolto con grande favore i propositi emersi dalla riunione.

Il primo cittadino ha ribadito l’importanza vitale dell’intervento per il territorio: “L’iniziativa presa dalla Provincia non può che rendermi soddisfatto. L’incontro odierno è il primo passo verso la realizzazione di un nuovo sistema fognario, opera fondamentale per una città turistica come Diano Marina”.