Un tragico incidente autonomo è costato la vita a un giovane agricoltore nella serata di ieri, domenica 26 luglio. Il dramma, stando alla prima sommaria ricostruzione si è consumato in serata 00 nella zona di Capanne di Marcarolo, nel territorio del comune di Bosio, mentre la vittima stava facendo rientro a casa a bordo del suo mezzo agricolo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le informazioni disponibili, il giovane stava viaggiando in direzione di Ovada quando per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, il trattore è improvvisamente uscito di strada. Il mezzo pesante si è poi ribaltato su se stesso, finendo per schiacciare fatalmente il conducente.

L’intervento tempestivo dei soccorsi

L’allarme è scattato poco dopo l’incidente, mobilitando immediatamente un’ampia macchina dei soccorsi. Sul posto sono tempestivamente giunti:

I sanitari del 118

Le squadre dei Vigili del Fuoco

I Carabinieri

Gli agenti della Polizia Locale

Nonostante gli sforzi e il rapido intervento delle squadre di emergenza, per il giovane agricoltore non c’è stato purtroppo nulla da fare. Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo tutti i rilievi necessari per chiarire con esattezza la dinamica e le cause che hanno portato a questa tragica fatalità.