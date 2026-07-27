Dal 29 luglio al 4 agosto 2026, Rivalta Bormida ospiterà la 6ª edizione della Fiera Regionale dello Zucchino De.Co., un appuntamento imperdibile dedicato alla celebrazione del prodotto agricolo simbolo del paese. L’evento si inserisce all’interno del più ampio festival “Luci dalla Rivalta”, che per un’intera settimana animerà il borgo piemontese con un ricco calendario di iniziative legate all’enogastronomia, alla musica dal vivo, all’arte e alla valorizzazione del territorio.

Il clou della festa: la fiera e le cene contadine

Il momento centrale dell’intera manifestazione sarà domenica 2 agosto. Per tutta la giornata, il centro storico si trasformerà in un grande orto a cielo aperto pronto ad accogliere i visitatori. Passeggiando per le vie del paese si potranno scoprire le bancarelle dei produttori locali, assaporare le eccellenze enogastronomiche del territorio e ammirare l’ormai celebre “Orto da Guinness”, vero e proprio simbolo della tradizione agricola rivaltese.

Ad anticipare la grande fiera domenicale ci saranno le due attesissime “Cene Contadine sotto le Stelle”. Gli appuntamenti conviviali sono fissati per venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto: due serate speciali nel cuore del paese, pensate per degustare i piatti tipici della cucina contadina preparati rigorosamente con i prodotti a chilometro zero.

Il programma dei concerti e lo spazio per l’arte

La manifestazione sarà accompagnata ogni sera dagli appuntamenti musicali del festival “Luci dalla Rivalta”, che si terranno sul palcoscenico allestito in via Roma. Di seguito il calendario completo delle esibizioni:

Mercoledì 29 luglio: Bluesphemy Band

Bluesphemy Band Giovedì 30 luglio: Mr. Punch (tributo ai Marillion)

Mr. Punch (tributo ai Marillion) Venerdì 31 luglio: Plenilunio

Plenilunio Sabato 1° agosto: DJ set a cura di Fede Fosca

DJ set a cura di Fede Fosca Domenica 2 agosto: Il Quadrilatero

Il Quadrilatero Lunedì 3 agosto: Teste di Zucca (tributo a Vasco Rossi)

Teste di Zucca (tributo a Vasco Rossi) Martedì 4 agosto: Concerto conclusivo con il Corpo Bandistico Francesco Solia

Non mancherà lo spazio dedicato alla cultura: i visitatori della fiera e del festival potranno infatti ammirare la mostra collettiva “Valle Bormida: un’antologia d’arte”. L’esposizione, inaugurata lo scorso 24 luglio presso gli spazi di Palazzo Bruni, resterà aperta e visitabile per tutta la durata dell’evento.

L’organizzazione

La 6ª Fiera Regionale dello Zucchino De.Co. è il frutto di un grande lavoro di squadra sul territorio. L’evento è organizzato dal Comune di Rivalta Bormida, dall’Associazione Produttori dello Zucchino di Rivalta Bormida De.Co., dalla Fondazione Matrice e dalla Pro Loco cittadina, e vanta il sostegno della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e di numerosi altri enti e associazioni locali.