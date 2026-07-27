Cambia in modo permanente la viabilità a Tortona lungo via E. Fermi. Con una recente ordinanza, l’Amministrazione comunale ha infatti deciso di istituire il senso unico di marcia per i veicoli in transito. L’obiettivo del provvedimento è duplice: da un lato garantire il mantenimento degli attuali posti auto per i numerosi residenti del quartiere, e dall’altro migliorare sensibilmente la sicurezza stradale eliminando i restringimenti pericolosi della carreggiata.

Addio al doppio senso: salvaguardati i parcheggi

Via E. Fermi è una strada di circa 200 metri caratterizzata da un’alta densità abitativa. Fino ad oggi, la circolazione era disciplinata a doppio senso con sosta libera su entrambi i lati. Questa situazione, unita alle consolidate abitudini di parcheggio dei residenti, generava un notevole restringimento delle corsie di scorrimento, in particolar modo nel tratto che si avvicina a via F. da Baxilio.

Inoltre, la strada deve farsi carico del traffico in uscita da due vie a fondo cieco (via Ghibaudi e via Sammartin). Per evitare di sottrarre preziosi posti auto ai cittadini residenti e per non allungare eccessivamente i loro percorsi quotidiani, la Polizia Municipale ha individuato nell’istituzione del senso unico la soluzione più idonea ed equilibrata.

I dettagli della nuova viabilità

A seguito del parere favorevole della Giunta Comunale, la circolazione subirà quindi delle modifiche precise, che diventeranno operative con la posa della nuova cartellonistica. Ecco le principali novità:

Direzione obbligatoria: Il traffico in via E. Fermi sarà consentito unicamente con direzione verso via Romagnolo.

Il traffico in via E. Fermi sarà consentito unicamente con direzione verso via Romagnolo. Maggiore sicurezza agli incroci: Tra le due intersezioni principali, è stata privilegiata l’uscita verso via Romagnolo poiché garantisce una visibilità nettamente migliore, agevolata anche dalla presenza di uno specchio parabolico.

Tra le due intersezioni principali, è stata privilegiata l’uscita verso via Romagnolo poiché garantisce una visibilità nettamente migliore, agevolata anche dalla presenza di uno specchio parabolico. Stop alle immissioni critiche: Con questo provvedimento viene contestualmente eliminata l’immissione dei veicoli su via F. da Baxilio, risolvendo così le criticità di quel tratto di carreggiata più stretto.

Con questo provvedimento viene contestualmente eliminata l’immissione dei veicoli su via F. da Baxilio, risolvendo così le criticità di quel tratto di carreggiata più stretto. Intervento tecnico: Sarà compito del Settore Lavori Pubblici del Comune di Tortona provvedere all’adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale, con particolare attenzione all’intersezione con via Sammartin.

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