Mercoledì 5 agosto la comunità della Pieve di Silvano d’Orba si prepara a vivere una giornata di festa in occasione delle celebrazioni dedicate alla Madonna della Neve. Il programma dell’evento, che unisce la devozione religiosa a momenti di forte aggregazione cittadina, prenderà il via fin dal mattino per poi culminare in una serata all’insegna delle tradizioni locali, dei ricordi e dei sapori tipici.
Le celebrazioni religiose del mattino
La prima parte della giornata sarà interamente dedicata al raccoglimento e alla fede, seguendo un preciso calendario di appuntamenti spirituali.
Il programma religioso mattutino prevede:
- La tradizionale processione inaugurale.
- La prima Santa Messa, che verrà celebrata alle ore 9:00.
- Una seconda funzione religiosa, prevista per le ore 10:30.
Una serata tra dialetto, ricordi e gastronomia
A partire dalle ore 21:00, i festeggiamenti si sposteranno sul piano ricreativo. Grazie all’impegno organizzativo della comunità della Pieve e alla preziosa collaborazione con il Circolo Dialettale Silvanese “Ir Bagiu”, cittadini e visitatori potranno trascorrere ore in totale allegria.
L’intrattenimento serale sarà animato dalle note della musica popolare della tradizione, accompagnate dai versi declamati dai poeti dialettali. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva sarà una speciale proiezione di fotografie d’epoca, pensata per far fare ai presenti un tuffo nel passato cittadino.
Non mancherà, naturalmente, il momento dedicato alla convivialità gastronomica: ad arricchire la serata in compagnia contribuiranno infatti la distribuzione di dolci e frittelle, da accompagnare con un buon bicchiere di vino della Pieve.