Il Comune di Diano Marina accelera le procedure per il recupero delle imposte non versate sul territorio. L’Ufficio Tributi ha infatti da poco concluso una vasta operazione istruttoria e di controllo relativa all’IMU per gli anni che vanno dal 2021 al 2025, emettendo ufficialmente i relativi avvisi di accertamento nei confronti dei contribuenti risultati morosi o inadempienti.

I controlli a tappeto sulle dichiarazioni

L’attività di verifica da parte degli uffici comunali si è concentrata sulle anomalie legate all’Imposta Municipale Propria (IMU). Attraverso l’incrocio dei dati, l’ente ha potuto controllare le dichiarazioni presentate e i versamenti effettivamente eseguiti, portando alla luce diverse irregolarità commesse dai cittadini negli ultimi cinque anni.

Nello specifico, le indagini dell’Ufficio Tributi hanno permesso di individuare e contestare:

Omissioni totali o parziali dei versamenti dell’imposta.

Dichiarazioni IMU risultate incomplete o infedeli rispetto alla realtà.

Situazioni che hanno richiesto la rettifica diretta delle rendite catastali.

Le conseguenze per i trasgressori

A conclusione di questa attenta fase istruttoria, il responsabile del servizio ha formalmente approvato la lista di carico contenente tutti gli accertamenti tributari, necessaria per iscrivere a bilancio le somme da recuperare.

Gli avvisi di accertamento sono stati regolarmente notificati ai diretti interessati nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge. I cittadini coinvolti mantengono il diritto di presentare eventuali richieste di rettifica o di annullamento in autotutela. Tuttavia, l’Amministrazione chiarisce che, in caso di mancata regolarizzazione e mancato pagamento, si procederà d’ufficio alla riscossione coattiva o all’ingiunzione di pagamento per recuperare integralmente le risorse sottratte alle casse pubbliche.

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