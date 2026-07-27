Dal 30 luglio al 2 agosto 2026, l’incantevole scenario delle Logge di Santa Chiara, nel cuore del centro storico di Imperia Porto Maurizio, tornerà a ospitare l’attesa rassegna “I Concerti delle Logge”. Giunta alla sua XXIII edizione, la manifestazione proporrà quattro imperdibili appuntamenti musicali. Durante l’ultima serata della kermesse avverrà, come da tradizione, la consegna del Premio delle Logge, riconoscimento che quest’anno andrà a Massimiliano Finazzer Flory, noto regista, attore teatrale e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.

La serata inaugurale tra opera e grandi classici

Ad aprire la rassegna musicale, giovedì 30 luglio, saranno il soprano Paola Francesca Natale e il musicista Keith Goodman. Il duo proporrà al pubblico un repertorio incentrato su arie e romanze a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, spaziando dall’opera all’operetta, fino alle indimenticabili melodie classiche napoletane.

I due artisti vantano percorsi di assoluto rilievo nel panorama musicale:

Paola Francesca Natale: diplomata con il massimo dei voti e la lode in pianoforte e canto, ha trionfato in numerosi concorsi tra cui il Premio Battistini. Nel corso della sua brillante carriera si è esibita al fianco di stelle del calibro di Placido Domingo e Leo Nucci, lavorando sotto la direzione di celebri registi (come Zeffirelli e Proietti) e calcando i palcoscenici dei più importanti teatri italiani e internazionali, da Venezia a Tokyo.

diplomata con il massimo dei voti e la lode in pianoforte e canto, ha trionfato in numerosi concorsi tra cui il Premio Battistini. Nel corso della sua brillante carriera si è esibita al fianco di stelle del calibro di Placido Domingo e Leo Nucci, lavorando sotto la direzione di celebri registi (come Zeffirelli e Proietti) e calcando i palcoscenici dei più importanti teatri italiani e internazionali, da Venezia a Tokyo. Keith Goodman: musicista italoamericano formatosi al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, è autore, compositore e direttore d’orchestra. Fondatore dell’Orchestra San Giovanni e del coro Vox Artis, svolge un’intensa attività concertistica in tutto il mondo ed è l’attuale direttore artistico del “Festival Barocco Napoletano”.

Il secondo appuntamento: il viaggio musicale del clarinetto

Il programma de “I Concerti delle Logge” proseguirà venerdì 31 luglio con l’esibizione del duo composto da Rocco De Bernardis (clarinetto) e Roberto Corlianò (pianoforte).

Il concerto offrirà agli spettatori un affascinante viaggio attraverso epoche e stili molto diversi tra loro, esaltando la straordinaria versatilità del clarinetto in costante dialogo con il pianoforte. Il repertorio spazierà dalle sonorità del classicismo alle suggestioni del periodo romantico, arrivando a toccare linguaggi più contemporanei, con esecuzioni di famose colonne sonore cinematografiche e brani tratti dalla tradizione ebraica Klezmer. L’esibizione si preannuncia ricca di colori ed emozioni, con il pianoforte che non si limiterà al solo accompagnamento, ma parteciperà attivamente alla creazione di un continuo intreccio timbrico e dinamico.