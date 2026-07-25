Domenica 26 luglio 2026, a partire dalle ore 21, il suggestivo Chiostro di San Francesco ad Acqui Terme ospiterà la 29ª edizione di “Na séira ticc ansèma”. L’evento, a ingresso completamente gratuito, offrirà al pubblico una serata interamente dedicata alla celebrazione delle radici locali, esplorate attraverso poesie e canti della tradizione dialettale.

I protagonisti della serata

L’appuntamento culturale sarà guidato dalla conduzione di Gino Pesce, al quale spetterà il compito di presentare l’evento e introdurre le varie esibizioni. Ad allietare i presenti, portando sul palco la ricchezza linguistica e musicale del territorio, interverranno:

I poeti dialettali.

Il Gruppo Musicale “J’AMIS”.

Le collaborazioni e il sostegno all’iniziativa

Il traguardo della ventinovesima edizione testimonia il forte legame della comunità con questo genere di manifestazioni. L’iniziativa viene realizzata con il contributo diretto dell’Assessorato alla Cultura della Città di Acqui Terme. Ad arricchire e sostenere il progetto culturale figurano inoltre due importanti realtà associative locali: la Corale Città di Acqui Terme e la Scuola di Musica “Gianfranco Bottino”.