Questa sera, sabato 25 luglio, l’area esterna della SAOMS di Capriata d’Orba (AL), situata in via Roma, ospiterà un evento imperdibile che unisce la buona cucina alla musica dal vivo. Protagonisti assoluti della serata saranno gli “Utopia”, una tribute band dedicata ai Nomadi, pronti a far cantare il pubblico con le canzoni dello storico gruppo italiano.
Il programma della serata
L’appuntamento prenderà il via a partire dalle ore 20:00 con l’inizio della cena. Per l’occasione, l’organizzazione proporrà ai partecipanti un menù basato su specialità di pesce. L’evento e la prenotazione degli artisti vedono il coinvolgimento dell’agenzia “Bazum Circus Booking & Events”.
Informazioni e contatti
Per chiunque desiderasse ricevere maggiori dettagli o richiedere informazioni sulla serata evento, gli organizzatori hanno messo a disposizione diversi recapiti telefonici:
- 333/4759772
- 339/1234973
- 338/9750288
Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!