L’estate a Diano Marina entra nel vivo con una settimana ricca di appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, fino all’enogastronomia e alle tradizioni locali. Da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto, la città offrirà un fitto calendario di manifestazioni pensate per intrattenere cittadini e turisti di ogni età. Unica eccezione al programma originario è l’annullamento dell’incontro letterario inizialmente previsto per la serata di mercoledì.

I primi appuntamenti della settimana

La programmazione si apre all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con due serate a ingresso libero presso il Molo delle Tartarughe:

Lunedì 27 luglio (ore 21:30): Spazio a “Balliamoci l’Estate” con lo showman dianese Gianni Rossi, che animerà la serata a suon di tormentoni estivi e grandi hit internazionali.

Spazio a “Balliamoci l’Estate” con lo showman dianese Gianni Rossi, che animerà la serata a suon di tormentoni estivi e grandi hit internazionali. Martedì 28 luglio (ore 21:30): Appuntamento con “Le più belle canzoni del Festival di Sanremo”, un concerto-tributo curato dal gruppo Progetto Festival e dedicato alle melodie storiche della kermesse canora.

Mercoledì 29: variazione di programma e concerto in piazza

Per la giornata di mercoledì è stata annunciata una modifica al calendario. L’incontro “Due Parole in Riva al Mare” con l’autrice Ameya Gabriella Canovi, inizialmente previsto per le ore 21:00 al Molo delle Tartarughe, è stato purtroppo annullato per motivi personali dell’ospite.

Resta invece regolarmente confermato il secondo evento della serata:

Ore 21:15 (Piazza Martiri della Libertà): “I love – Concerto della Banda Musicale”, a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina diretta da Nadia Spagnolo. L’esibizione, a ingresso libero, proporrà un repertorio interamente dedicato al tema dell’amore.

Degustazioni, grandi ospiti e spettacoli teatrali

La seconda metà della settimana vedrà alternarsi sapori locali, nomi illustri della canzone italiana e commedie classiche:

Giovedì 30 luglio (ore 18:00, Palazzo del Parco): “Degustando con Diana”, aperitivo al Museo Civico con degustazione di olio e prodotti del territorio. L’evento, a pagamento e soggetto a prenotazione obbligatoria, è realizzato in collaborazione con Onaoo e l’Azienda Armato di Lucinasco.

“Degustando con Diana”, aperitivo al Museo Civico con degustazione di olio e prodotti del territorio. L’evento, a pagamento e soggetto a prenotazione obbligatoria, è realizzato in collaborazione con Onaoo e l’Azienda Armato di Lucinasco. Venerdì 31 luglio (ore 21:00, Molo delle Tartarughe): “Incontri ravvicinati con la Musica”. Il cantautore Alberto Fortis si racconterà e si esibirà dal vivo ripercorrendo i successi della sua carriera. La serata, a ingresso libero, sarà condotta da Stefano Senardi e moderata da Maurilio Giordana.

“Incontri ravvicinati con la Musica”. Il cantautore Alberto Fortis si racconterà e si esibirà dal vivo ripercorrendo i successi della sua carriera. La serata, a ingresso libero, sarà condotta da Stefano Senardi e moderata da Maurilio Giordana. Sabato 1 agosto (ore 21:00, parco di Villa Scarsella): Spettacolo teatrale a ingresso libero “Arsenico & Vecchi Merletti”, portato in scena dalla compagnia amatoriale Amici del Teatro Aps di San Bartolomeo al mare, sotto la direzione del regista Ermanno Vanoli.

Una ricca domenica di chiusura

Il fine settimana si concluderà domenica 2 agosto con un’intera giornata di iniziative diffuse su tutto il territorio dianese:

Dal mattino (vie del centro cittadino pedonale): “Diano Colleziona”, la tradizionale mostra-mercato dedicata agli appassionati di antiquariato e vintage.

“Diano Colleziona”, la tradizionale mostra-mercato dedicata agli appassionati di antiquariato e vintage. Ore 18:00 (Frazione di Diano Serreta): Celebrazione della Festa Patronale di Sant’Anna, con la Santa Messa seguita dalla tradizionale processione.

Celebrazione della Festa Patronale di Sant’Anna, con la Santa Messa seguita dalla tradizionale processione. Ore 21:30 (Molo delle Tartarughe): Gran finale a ingresso libero con il Galà “30 Minuti di Bellezza”. Una serata che fonderà alta moda e musica dal vivo, arricchita dalla partecipazione di numerosi ospiti di spicco, tra cui i Gemelli Diversi.