Il 2 luglio 2026 l’azienda ligure Tossini, simbolo della focaccia genovese nel mondo, ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo stabilimento produttivo a Tagliolo Monferrato (AL). Un momento di rinascita fondamentale per la storica realtà aziendale, duramente colpita nel giugno del 2024 da un incendio che aveva distrutto l’impianto di Avegno. Alla presenza di istituzioni, fornitori, clienti e lavoratori, è stato svelato il nuovo sito ad alta tecnologia che affiancherà l’attuale sede di Savignone, permettendo all’azienda di triplicare nell’immediato la propria capacità produttiva.

Un polo industriale all’avanguardia

Il nuovo stabilimento è stato concepito secondo criteri di ecosostenibilità e si sviluppa su un unico piano, seguendo la precisa e lungimirante volontà del patron Maurizio, recentemente scomparso. La struttura vanta numeri e caratteristiche tecnologiche di primissimo livello per garantire la massima igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro:

Una superficie complessiva di 8000 mq, di cui 5000 situati in spazi interni.

Una linea produttiva già pienamente attiva che occupa 3000 mq, dotata di macchinari progettati su misura, con uno spazio libero predisposto per accogliere in futuro una seconda linea super automatizzata.

5 grandi silos dedicati allo stoccaggio di farina, olio, azoto e CO2.

Celle di refrigerazione (con temperature di -18° e +4°) in grado di ospitare 520 posti pallet, distribuite su un’area di ulteriori 1000 mq.

L’assunzione e la formazione preventiva di almeno 40 persone, necessarie per far funzionare a regime la prima linea operando sui vari turni produttivi.

La forza e la resilienza della “gente di Tossini”

Giorgia D’Ostuni, Amministratore Delegato della Tossini 1 S.p.A. e nipote di Maurizio, ha sottolineato la forte emozione della giornata: “Oggi è una giornata importante, perché vediamo realizzato il disegno di Maurizio”. Il traguardo è stato raggiunto “perché possiamo vedere il frutto del lavoro di tutta “la gente di Tossini”, una squadra di lavoratori, partner, amici che ci hanno supportato durante questi due anni permettendoci di risollevarci e traguardare nuove sfide produttive e commerciali”.

L’AD ha rivolto un caloroso benvenuto ai 40 nuovi assunti (“che siamo felici di accogliere nella nostra squadra”) e ha dedicato un commosso plauso a chi ha garantito la continuità nei momenti più bui: “Un grande e doveroso ringraziamento va ai nostri colleghi di Savignone che non hanno mai smesso di lavorare, sfornando le nostre prelibatezze, anche sette giorni su sette, per far fronte alla domanda di mercato e non perdere neanche un giorno di produzione”.

Sguardo al futuro: artigianalità e mercati internazionali

“I lavori sono iniziati circa 1 anno fa e da allora non ci siamo mai fermati” ha spiegato Claudio Vivona, direttore operativo e CFO dell’azienda che ha supervisionato personalmente la formazione delle nuove maestranze. L’impianto piemontese “consentirà di coprire la richiesta interna di focaccia e di aprire nuovi mercati all’estero”. Nonostante la forte crescita dei volumi, l’identità del marchio non subirà alterazioni: “Il nostro obiettivo primario è di offrire al mercato un prodotto artigianale realizzato in chiave industriale, senza compromessi sulla qualità e sulla sicurezza alimentare”.

Un successo confermato in maniera inequivocabile dai dati di mercato, come illustrato da Chiara Carrara, direttore commerciale e marketing: “un semestre che raggiunge un +40% verso pari periodo storico, 2 nuovi mercati attivati sul 2026 e diverse prospettive di sviluppo in valutazione”.

La cerimonia e la tradizione ligure

L’inaugurazione si è conclusa con il consueto e ben augurante taglio del nastro, accompagnato dalla benedizione impartita da don Maurizio, parroco di Ovada, e dall’intervento istituzionale di Marianna Lipartiti, sindaco del Comune di Tagliolo Monferrato.

Fondata originariamente a Recco e giunta ormai alla terza generazione (guidata dai fratelli Maurizio e Luigi, ma già attiva con figli e nipoti), Tossini S.p.A. continua la sua espansione confermandosi un punto di riferimento assoluto per i prodotti tipici da forno. Oltre al nuovo polo industriale e a quello di Recco, il Gruppo gestisce una solida rete artigianale e commerciale che conta ben 10 punti vendita diretti situati nel levante ligure: quattro a Recco, tre a Rapallo, uno a Sori, uno a Chiavari e uno a Sestri Levante.