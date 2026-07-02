La Joint Venture formata da Itinera S.p.A. (Società del Gruppo ASTM) in qualità di mandataria (40%), Saipem S.p.A. (35%) e ICM S.p.A. (25%), si è aggiudicata il contratto per la progettazione e realizzazione del lotto 4 dell’Autostrada A8 “Unirii” in Romania, assegnato da Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), società nazionale rumena per gli investimenti nel settore delle infrastrutture stradali. L’ammontare totale del contratto è di circa 700 milioni di euro (la quota di competenza di Saipem è pari a circa 245 milioni di euro).

In particolare, il tratto autostradale si estenderà per circa 21 chilometri – di cui 5 chilometri in territorio moldavo – e collegherà la città di Iasi, nella parte nord-orientale della Romania con la Repubblica di Moldavia. Il tracciato includerà circa 14 strutture tra ponti, viadotti e sottopassi, 3 svincoli stradali, una galleria artificiale di circa 500 metri e una galleria naturale a doppia canna di circa 1,7 chilometri.

L’opera si inserisce nel più ampio progetto per la realizzazione dell’Autostrada A8 che collegherà la città di Targu Neamt con Iasi e Ungheni in Romania, per una lunghezza di oltre 300 chilometri, un’infrastruttura strategica che fa parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) che connetterà l’Europa centrale con l’Europa orientale. I finanziamenti sono forniti attraverso il programma Europeo SAFE (Security Action for Europe).

Questa aggiudicazione rappresenta un prestigioso riconoscimento delle competenze di tre importanti realtà italiane come Itinera, Saipem e ICM, nella realizzazione di infrastrutture sostenibili. Il progetto, inoltre, consolida la presenza di Itinera, Saipem e ICM in Romania. Itinera vanta un solido track-record in Romania, paese in cui ha realizzato significative infrastrutture stradali, tra cui la circonvallazione di Satu Mare e la tangenziale di Bucarest. Nel paese Saipem è già attiva nella realizzazione del progetto offshore Neptun Deep Gas Development nel Mar Nero ed è presente da anni nella città di Ploiesti con un Technology Center, specializzato nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia nel campo delle saldature. ICM è presente nel Paese da tempo con propria rappresentanza e struttura operativa.