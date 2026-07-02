A partire dal 1’ luglio, sono aperte le iscrizioni ai servizi di assistenza scolastica per l’anno scolastico 2026-27. Le iscrizioni riguardano i servizi di ristorazione scolastica, trasporto scolastico, pre scuola, Casa dei Bambini – Mediamente e asili nido, secondo le modalità previste dall’Amministrazione comunale. Per i nuovi utenti dei servizi di mensa, trasporto, pre scuola e Casa dei Bambini – Mediamente la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito istituzionale del Comune di Tortona nell’area riservata ai Servizi scolastici attraverso il portale Planet School. Per gli asili nido e per il servizio di mensa scolastica degli alunni della scuola primaria frequentanti il tempo pieno e già utenti nell’anno scolastico 2025-26, non è invece richiesta una nuova iscrizione: l’ammissione avverrà d’ufficio, a condizione che le famiglie siano in regola con i pagamenti dei servizi già usufruiti.

L’iscrizione alla scuola non comporta automaticamente l’iscrizione ai servizi comunali, che deve essere effettuata separatamente. Le famiglie che intendono beneficiare delle agevolazioni tariffarie dovranno essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità presente nella banca dati INPS e indicarne gli estremi durante la procedura di iscrizione. Particolare attenzione è richiesta per il servizio di trasporto scolastico destinato agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado: le domande dovranno essere presentate entro il 25 luglio, termine necessario per consentire la programmazione dei percorsi e l’organizzazione del servizio prima dell’avvio dell’anno scolastico. Per quanto riguarda la ristorazione scolastica, il servizio continuerà a funzionare con il sistema “prepagato”; tutte le modalità di ricarica, insieme alle informazioni relative ai pagamenti degli altri servizi, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Le famiglie che necessitano di concordare diete speciali potranno allegare la documentazione richiesta direttamente durante la procedura di iscrizione online oppure trasmetterla successivamente all’Ufficio Assistenza Scolastica.

Per informazioni, chiarimenti o supporto nella compilazione delle domande è possibile contattare l’Ufficio Assistenza Scolastica del Comune di Tortona, aperto dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì, su appuntamento, dalle 14.30 alle 15.30.

È possibile scrivere all’indirizzo e-mail lauralazzari@comune.tortona.al.it oppure contattare gli uffici al numero 0131864470.

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