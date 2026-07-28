Tortona punta sempre più sulla logistica, forte della sua posizione geografica strategica al centro del triangolo commerciale e industriale tra Torino, Milano e Genova. Questo importante indirizzo di sviluppo territoriale sarà uno dei temi cardine del Consiglio Comunale convocato in seduta ordinaria per la serata di oggi, martedì 28 luglio 2026, alle ore 21:00. La seduta si terrà all’interno della sala consiliare del Palazzo Comunale, situato in Corso Alessandria 62, con la possibilità per i cittadini di seguire i lavori anche a distanza tramite la diretta streaming sul sito istituzionale del Comune.

La logistica al centro dello sviluppo

Nel rispetto delle ambizioni di crescita della città, l’assemblea è chiamata ad approvare una fondamentale variante parziale al piano regolatore. L’obiettivo di questa manovra urbanistica è la trasformazione di un’area precedentemente destinata a uso industriale, che diventerà una nuova zona dedicata interamente alla logistica e alla movimentazione delle merci. Un passaggio cruciale che ribadisce la volontà dell’Amministrazione di sfruttare al massimo la centralità di Tortona nel nord-ovest italiano, attraendo nuovi investimenti e consolidando il ruolo nevralgico della città.

Il servizio mensa ad ASMT: una garanzia per le scuole

Un altro punto di assoluto rilievo riguarda il futuro del servizio di ristorazione scolastica cittadino. Il Consiglio discuterà infatti l’approvazione del nuovo schema di contratto e il conseguente affidamento diretto alla società ASMT Tortona S.P.A. per il quinquennio 2026-2031. La scelta di affidare le mense scolastiche alla partecipata del Comune rappresenta una vera e propria garanzia di qualità, sicurezza e controllo per tutte le famiglie e gli studenti del territorio tortonese.

Gli altri punti all’ordine del giorno

Nel corso della riunione, sotto la guida del Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giovanni Ferrari Cuniolo, l’aula dovrà affrontare anche altri importanti adempimenti amministrativi.

In particolare, l’ordine del giorno prevede:

Le comunicazioni del Sindaco relative alla nomina del nuovo Assessore Pierpaolo Pareti e la necessaria convalida per l’ingresso in Consiglio di Enrico Marina.

Le sostituzioni all’interno delle Commissioni consiliari permanenti: si provvederà a rimpiazzare Pierpaolo Pareti e a sostituire il consigliere Pierpaolo Cortesi all’interno della Commissione “Bilancio, tributi, programmazione ed enti partecipati”.

La presa d’atto del nuovo piano economico-finanziario per la gestione dei rifiuti urbani, con focus sulle annualità 2026-2027.

L’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) valido per il triennio 2026/2028.

La verifica generale degli equilibri e la variazione di assestamento per il Bilancio di previsione 2026/2028.

Come di consueto, sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Tortona https://www.youtube.com/@comuneditortona5362/streams