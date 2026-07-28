A Diano Marina scattano i controlli approfonditi sulla salute e sulla stabilità dei pini situati nel parcheggio di Piazza Jacopo Virgilio e in quello di Lungomare Carcheri. L’Amministrazione Comunale, a seguito dei recenti lavori di ripristino dell’asfalto danneggiato dalle radici, ha affidato a uno studio tecnico specializzato l’incarico di eseguire analisi strumentali e prove di trazione per garantire la totale sicurezza delle alberature entro la prima metà del mese di settembre.

L’importanza strategica di Piazza Virgilio e l’azione del vento

La decisione di procedere con verifiche mirate assume una rilevanza fondamentale, soprattutto per quanto riguarda Piazza Jacopo Virgilio. Questa zona, infatti, è un’area nevralgica per la città: ospita abitualmente il frequentatissimo mercato cittadino che si svolge martedì mattina, con i suoi banchi dedicati alla vendita di frutta, formaggi e verdura.

Trovandosi proprio di fronte al mare e a poca distanza dalla via Aurelia, la piazza è costantemente esposta in prima linea alle raffiche di vento. Per questo motivo, assicurarsi che le piante siano saldamente ancorate al terreno e in perfetta salute è un’azione prioritaria per tutelare l’incolumità di residenti, turisti e operatori commerciali che regolarmente affollano l’area.

I test previsti e le tempistiche

La necessità di questi accertamenti è emersa di recente, durante le operazioni di rifacimento del manto bituminoso nei due parcheggi. In quell’occasione, l’agronomo incaricato ha valutato la necessità di approfondire lo stato di salute e di stabilità meccanica delle piante.

Il Comune ha quindi incaricato lo Studio Tecnico Associato Ferrari e Salvi (realtà con sedi a Sanremo e Torino) di condurre una serie di esami specifici, che dovranno concludersi entro il 15 settembre 2026. Nel dettaglio, le indagini comprenderanno:

Analisi visiva rigorosa (metodo VTA – Visual Tree Assessment).

Indagini strumentali specifiche sui fusti.

Prove di trazione controllata per testare la resistenza meccanica degli esemplari.

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