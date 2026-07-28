I Vigili del Fuoco di Tortona sono operativi in prima linea sul fronte della grave emergenza legata agli incendi boschivi che sta colpendo il Piemonte nel mese di luglio. Il personale DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) del distaccamento tortonese è stato infatti integrato nel dispositivo AIB (Antincendio Boschivo) regionale e inviato in provincia di Vercelli per fronteggiare le fiamme divampate nel territorio di Alta Sermenza, in particolare nella frazione di Rima.

L’emergenza in Valsesia e i soccorsi in campo

Oltre alla zona di Rima, l’emergenza roghi ha devastato vaste aree boschive e particolarmente impervie del Vercellese, estendendosi anche a Cravagliana, in Valsesia, e alla Val Mastallone.

Per arginare l’avanzata del fuoco, la macchina dei soccorsi ha attivato un imponente spiegamento di forze. Le complesse operazioni di spegnimento, coordinate sia a terra che in volo, vedono il costante impegno di:

Squadre operative locali.

Personale DOS giunto da Vercelli e da Tortona.

Elicotteri del servizio antincendio regionale.

Il fondamentale supporto dei mezzi aerei nazionali

La vastità delle fiamme e la difficoltà di operare in zone impervie hanno reso rapidamente necessario l’invio di ulteriori rinforzi per domare l’emergenza. A supporto delle operazioni gestite dalle squadre piemontesi è stato quindi richiesto l’intervento dei mezzi aerei di supporto nazionale.

Sui cieli del Vercellese sono entrati in azione i Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, decollati direttamente dalla base di Roma per sganciare acqua e ritardante sui fronti di fuoco più estesi e inaccessibili da terra.

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