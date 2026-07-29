Il Comune di Tortona rinnova il proprio impegno a sostegno dell’istruzione paritaria cittadina. A partire dal 1 settembre 2026, entrerà infatti in vigore la nuova convenzione triennale stipulata dall’Amministrazione con le scuole dell’infanzia autonome del territorio. L’accordo punta a garantire un’ampia offerta formativa, supportare le famiglie e facilitare il superamento delle liste d’attesa, riconoscendo il fondamentale ruolo sociale, didattico ed educativo svolto quotidianamente da questi istituti.

Le scuole coinvolte nell’accordo

La nuova intesa siglata dall’ente locale avrà una validità di tre anni, coprendo nello specifico gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029. Le strutture cittadine interessate dal provvedimento operano senza scopo di lucro e garantiscono uno standard di servizio sostanzialmente equiparabile a quello delle scuole statali. Gli istituti coinvolti sono:

La Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore , gestita dalla Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione.

, gestita dalla Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione. La Scuola dell’Infanzia O.D.P.F. Istituto San Giuseppe .

. La Scuola dell’Infanzia O.D.P.F. Istituto Santachiara.

Gli obiettivi e il valore per la comunità

Attraverso questo provvedimento, varato dalla Giunta presieduta dal Sindaco Federico Chiodi, l’Amministrazione comunale ha voluto ribadire concretamente l’importanza del diritto alla libertà di educazione. Con il rinnovo della convenzione, l’ente si pone diversi obiettivi strategici a favore della comunità tortonese:

Garantire il servizio di scuola dell’infanzia a tutte le famiglie che ne facciano richiesta.

Assicurare il principio del pluralismo delle istituzioni e delle proposte educative.

Mantenere, per quanto possibile, un trattamento paritario tra gli utenti che frequentano le scuole statali e quelli iscritti agli istituti non statali.

Costruire un’efficace rete territoriale in grado di armonizzare gli interventi educativi in stretta collaborazione con le realtà statali.