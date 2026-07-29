Sabato 8 agosto 2026, alle ore 21:30, la suggestiva cornice di Piazza Europa a Cantalupo Ligure ospiterà l’atteso concerto del gruppo musicale D.O.C. – Direzione Ostinata e Contraria. L’evento, giunto quest’anno alla sua decima edizione come Memorial Mario Tacchella, rappresenta un tradizionale appuntamento dell’estate in Val Borbera all’insegna della solidarietà: l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, con offerta libera, e l’intero ricavato della serata verrà interamente devoluto all’A.I.L. (Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma) delle province di Alessandria e Asti.
Il tema del concerto: riflessione e speranza
Il titolo scelto per l’edizione 2026 è “Canzoni… Droni e Padroni…”. Questo nome racchiude il senso profondo di uno spettacolo che mira a intrecciare musica, parole ed emozioni in un percorso fortemente legato all’attualità.
In un periodo storico segnato da conflitti, tensioni internazionali, crisi ambientali e profonde incertezze, il gruppo proporrà un viaggio attraverso i più amati brani della musica d’autore italiana e internazionale. Le canzoni diventeranno così un linguaggio universale per risvegliare ricordi, ritrovare la speranza, celebrare l’umanità e condividere la forza necessaria per immaginare un futuro diverso.
L’impegno decennale per la ricerca
Da molti anni i D.O.C. portano avanti un progetto artistico che unisce la grande passione per la musica a un concreto e tangibile impegno sociale. Il Memorial Mario Tacchella, arrivato al traguardo della decima edizione, conferma la dedizione costante del gruppo a favore dell’A.I.L. Alessandria Asti.
La serata non sarà quindi soltanto uno spettacolo musicale, ma un vero e proprio invito a condividere un momento di leggerezza e riflessione, ricordando alla cittadinanza come anche i piccoli gesti possano contribuire a finanziare la ricerca medica e a costruire un domani migliore per chi affronta la malattia.
La formazione sul palco
Ad animare la serata di Cantalupo Ligure e a trasformare ogni canzone in un messaggio di vicinanza e solidarietà sarà la formazione completa dei D.O.C., composta da:
- Marco Borgarelli (basso)
- Maurizio Carega (chitarra, voce)
- Gianni Casarollo (chitarra, percussioni, voce)
- Vittorio Gastaldi (batteria)
- Paolo Giordano (chitarra, voce, armoniche)
- Stefano Moressa (tastiere, voce)
- Salvatore Sanna (chitarra, voce)
- Marcello Pernecco (tecnico immagini)