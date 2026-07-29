Sabato 8 agosto 2026, alle ore 21:30, la suggestiva cornice di Piazza Europa a Cantalupo Ligure ospiterà l’atteso concerto del gruppo musicale D.O.C. – Direzione Ostinata e Contraria. L’evento, giunto quest’anno alla sua decima edizione come Memorial Mario Tacchella, rappresenta un tradizionale appuntamento dell’estate in Val Borbera all’insegna della solidarietà: l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti, con offerta libera, e l’intero ricavato della serata verrà interamente devoluto all’A.I.L. (Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma) delle province di Alessandria e Asti.

Il tema del concerto: riflessione e speranza

Il titolo scelto per l’edizione 2026 è “Canzoni… Droni e Padroni…”. Questo nome racchiude il senso profondo di uno spettacolo che mira a intrecciare musica, parole ed emozioni in un percorso fortemente legato all’attualità.

In un periodo storico segnato da conflitti, tensioni internazionali, crisi ambientali e profonde incertezze, il gruppo proporrà un viaggio attraverso i più amati brani della musica d’autore italiana e internazionale. Le canzoni diventeranno così un linguaggio universale per risvegliare ricordi, ritrovare la speranza, celebrare l’umanità e condividere la forza necessaria per immaginare un futuro diverso.

L’impegno decennale per la ricerca

Da molti anni i D.O.C. portano avanti un progetto artistico che unisce la grande passione per la musica a un concreto e tangibile impegno sociale. Il Memorial Mario Tacchella, arrivato al traguardo della decima edizione, conferma la dedizione costante del gruppo a favore dell’A.I.L. Alessandria Asti.

La serata non sarà quindi soltanto uno spettacolo musicale, ma un vero e proprio invito a condividere un momento di leggerezza e riflessione, ricordando alla cittadinanza come anche i piccoli gesti possano contribuire a finanziare la ricerca medica e a costruire un domani migliore per chi affronta la malattia.

La formazione sul palco

Ad animare la serata di Cantalupo Ligure e a trasformare ogni canzone in un messaggio di vicinanza e solidarietà sarà la formazione completa dei D.O.C., composta da:

Marco Borgarelli (basso)

(basso) Maurizio Carega (chitarra, voce)

(chitarra, voce) Gianni Casarollo (chitarra, percussioni, voce)

(chitarra, percussioni, voce) Vittorio Gastaldi (batteria)

(batteria) Paolo Giordano (chitarra, voce, armoniche)

(chitarra, voce, armoniche) Stefano Moressa (tastiere, voce)

(tastiere, voce) Salvatore Sanna (chitarra, voce)

(chitarra, voce) Marcello Pernecco (tecnico immagini)