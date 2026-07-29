La tassa sui rifiuti a Tortona subirà nel 2026 un incremento minimo, limitandosi a un +1,08%: un adeguamento estremamente contenuto, nettamente inferiore all’attuale tasso di inflazione e ben lontano dai rincari registrati in altri Comuni, dove gli aumenti arrivano a toccare anche il 5%. È quanto emerso durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, in cui l’Assessore Fabio Morreale ha illustrato il nuovo piano tariffario per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, approvato dalla maggioranza con la sola astensione dell’opposizione.

I motivi dell’adeguamento e il contenimento della spesa

L’adeguamento delle tariffe, elaborato sulla base del Piano economico finanziario 2026 approvato dal Consorzio Servizio Rifiuti di Novi Ligure, si è reso necessario secondo Gestione Ambiente a causa di una serie di dinamiche macroeconomiche e contrattuali:

L’aumento dei costi del personale, derivante dal recente rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei servizi ambientali.

I rincari generali legati all’inflazione e ai costi dei carburanti.

Nonostante il nuovo contratto nazionale abbia determinato un aggravio importante sul Piano economico finanziario cittadino, le efficaci misure di contenimento adottate dall’Amministrazione hanno permesso di limitare al minimo la quota effettivamente trasferita nelle bollette degli utenti. A dimostrazione della gestione attenta del settore, la relazione trasmessa al Comune certifica che il costo complessivo del servizio resta ancora inferiore di oltre il 6% rispetto al 2021, garantendo di fatto un continuo e consistente risparmio cumulato per i cittadini tortonesi.

Il nuovo Bonus sociale rifiuti

Un’importante novità introdotta per il 2026, a tutela delle fasce più fragili della popolazione, è l’istituzione del Bonus sociale rifiuti. Si tratta di un’agevolazione concreta pensata per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico, che prevede:

Uno sconto del 25% sulla tariffa.

sulla tariffa. Il riconoscimento automatico sulla base della dichiarazione ISEE.

sulla base della dichiarazione ISEE. L’erogazione diretta senza alcuna necessità, per le famiglie, di dover presentare lunghe e complesse domande burocratiche.

Questa misura di equità sociale sarà interamente finanziata attraverso un piccolissimo contributo fisso annuale posto a carico di tutte le altre utenze del servizio, confermando lo spirito solidaristico della manovra.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!