Tutto pronto a Tortona per l’attesa apertura della nuova scuola primaria “Salvo D’Acquisto”, situata in Viale Kennedy nel quartiere di San Bernardino. La struttura, che accoglierà gli alunni a partire dall’anno scolastico 2026-2027, nasce in sostituzione dell’edificio precedente, abbattuto anni fa poiché non più conforme alle rigorose normative antisismiche. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è rendere il plesso completamente arredato, sicuro e funzionante entro lunedì 14 settembre 2026, in perfetta coincidenza con il suono della prima campanella.

Il cronoprogramma verso l’apertura

Per garantire il rispetto delle tempistiche e un rientro in classe ottimale per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Tortona B (ospitati negli ultimi anni tra Piazzale Mossi e Via Emilia), il Comune ha stilato una serrata tabella di marcia. Il piano d’azione scandisce con precisione tutte le tappe necessarie per il perfetto allestimento dei nuovi locali:

Seconda metà di giugno: esecuzione delle pulizie generali dell’intera struttura.

esecuzione delle pulizie generali dell’intera struttura. Prima metà di luglio: trasloco del materiale di riuso, recuperando banchi, sedie e mobili già a disposizione.

trasloco del materiale di riuso, recuperando banchi, sedie e mobili già a disposizione. Seconda metà di luglio: trasferimento e installazione di tutte le dotazioni informatiche scolastiche, comprese le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e i monitor interattivi touch (Digital Board).

trasferimento e installazione di tutte le dotazioni informatiche scolastiche, comprese le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e i monitor interattivi touch (Digital Board). Entro la fine di luglio: consegna e montaggio dei nuovi arredi e degli allestimenti specifici, tra cui pannelli acustici fonoassorbenti e tendaggi.

consegna e montaggio dei nuovi arredi e degli allestimenti specifici, tra cui pannelli acustici fonoassorbenti e tendaggi. Entro la prima settimana di settembre: completamento delle ultime operazioni di trasloco, ricezione delle forniture finali e finiture di dettaglio in vista dell’inaugurazione.

Spazi innovativi per la didattica e la socialità

L’allestimento della nuova scuola non si limiterà a fornire le classiche aule, ma punterà a creare veri e propri ambienti all’avanguardia. Grazie a un progetto sostenuto anche dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, gli spazi comuni – come l’ingresso, l’agorà, la sala lettura, il mezzanino panoramico e i laboratori aperti – saranno valorizzati con elementi d’arredo flessibili e innovativi.

Il progetto prevede l’inserimento di sedute singole e multiple, piani d’appoggio con sagomature geometriche, tavoli attrezzati, pouf e cuscinature componibili a terra. L’intero istituto sarà curato nei minimi dettagli per favorire il benessere di studenti e insegnanti, trasformando l’edificio non solo in un luogo di formazione moderna, ma anche in un vitale centro di socialità e in un nuovo punto di riferimento per l’intero quartiere di San Bernardino.