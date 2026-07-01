Venerdì 3 luglio 2026 alle ore 21:30, la suggestiva cornice di Piazza Martiri della Libertà a Diano Marina ospiterà “Raccontami Di Te”, un imperdibile evento musicale e di intrattenimento. La serata vedrà come super ospite il celebre cantante Michele, ma i veri padroni di casa saranno due importanti protagonisti e talenti dianesi: Luca Valentini e Carmine Esposito. Un appuntamento che promette di unire musica, ricordi e il calore del pubblico in un’unica grande festa cittadina, sostenuta dal Comune di Diano Marina.

Un viaggio tra passato, musica e futuro

L’evento, intitolato “Raccontami Di Te – Tra il Passato la Musica e il Futuro”, si preannuncia come un format estremamente coinvolgente. Non sarà un semplice concerto, ma un vero e proprio salotto all’aperto dove la platea avrà un ruolo attivo: la serata è infatti pensata affinché il pubblico sia “protagonista con l’artista”. Al centro della scena ci sarà Michele, pronto a raccontarsi e a condividere con i presenti la magia della sua musica.

L’orgoglio di Diano Marina: Valentini ed Esposito al timone

A rendere l’appuntamento ancora più speciale sarà la direzione e la conduzione affidata a due figure di spicco, entrambi orgogliosamente originari di Diano Marina. Il ruolo di moderatore della piazza sarà ricoperto da Luca Valentini, apprezzato presentatore, DJ e autore di libri, che con la sua competenza guiderà il dialogo tra l’ospite d’onore e i cittadini.

A curare l’intera Direzione Artistica dello spettacolo è invece Carmine Esposito, noto presentatore e showman, che ha sapientemente organizzato un evento capace di esaltare la cultura e l’intrattenimento del territorio. La serata vede inoltre la partnership radiofonica di Radio Zero One.

Informazioni per il pubblico

Per chi desidera partecipare a questa serata di note e racconti, ecco i dettagli organizzativi:

Data e orario: Venerdì 3 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30.

Venerdì 3 luglio 2026, a partire dalle ore 21:30. Location: Piazza Martiri della Libertà, Diano Marina.

Piazza Martiri della Libertà, Diano Marina. Biglietti e accesso: L’evento è completamente gratuito.

L’evento è completamente gratuito. Sistemazione: Sono previsti posti a sedere a disposizione del pubblico, accessibili fino ad esaurimento delle sedie.