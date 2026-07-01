San Bartolomeo al Mare si prepara a vivere un’estate all’insegna dello spettacolo e della grande musica dal vivo. Dal 3 luglio al 5 settembre la cittadina ospiterà un ricco cartellone di dieci concerti di altissimo livello, tutti rigorosamente a ingresso gratuito. L’offerta culturale si dividerà in due storici appuntamenti che animeranno le serate rivierasche: la 32esima edizione del “M&T Festival” in piazza Torre Santa Maria e l’11esima edizione del “Rovere Jazz Festival” in piazza della Rovere, entrambi affidati alla direzione artistica di Alex Nicoli dell’associazione La Ritmica.

Un progetto culturale che unisce generazioni

L’Amministrazione comunale rinnova il suo forte sostegno a una manifestazione diventata ormai un pilastro dell’intrattenimento cittadino. Come sottolinea il sindaco Filippo Scola: “Anche quest’anno, con immutata passione, San Bartolomeo al Mare si prepara ad accogliere l’edizione numero trentadue del M&T Festival, un appuntamento che è ormai parte della nostra identità culturale”.

L’obiettivo è offrire al pubblico serate di condivisione e arte di qualità: “Il Comune è orgoglioso di sostenere una rassegna capace di unire generazioni, linguaggi e tradizioni musicali, in una festa che abbraccia musica, teatro, cultura e bellezza”, prosegue il primo cittadino. “Dal 3 luglio al 5 settembre, piazza Torre Santa Maria si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico di emozioni, con artisti di grande valore, proposte originali e contaminazioni sorprendenti”.

La visione dell’evento va ben oltre la singola esibizione, configurandosi come un tassello fondamentale per la crescita del territorio. “Non è solo spettacolo: è un progetto culturale che guarda lontano, che cresce anno dopo anno grazie alla dedizione di tanti e che trova un naturale proseguimento nel Rovere Jazz Festival, giunto alla sua undicesima edizione”, evidenzia ancora il sindaco Scola, che conclude con un plauso agli organizzatori: “A tutti coloro che parteciperanno, a chi lavora con passione per rendere possibile tutto questo, e in particolare all’Associazione La Ritmica che da sempre cura con sensibilità e competenza la direzione artistica, va il mio più sincero ringraziamento. Ci aspetta un’estate fatta di note, incontri e bellezza”.

Il programma del “M&T Festival” (Piazza Torre Santa Maria)

Il cartellone principale si svilupperà nell’arco di due mesi, portando in piazza sei appuntamenti che spazieranno tra musica e teatro:

3 luglio: “Un giardino di aranci fatto in casa” (Teatro)

“Un giardino di aranci fatto in casa” (Teatro) 4 luglio: The Kollege (Musica)

The Kollege (Musica) 19 agosto: Bonfunky Soul Collective (Musica)

Bonfunky Soul Collective (Musica) 20 agosto: Ellade Bandini Quartet (Musica)

Ellade Bandini Quartet (Musica) 4 settembre: Per Gaber di Davide Giandrini (Musica/Teatro)

Per Gaber di Davide Giandrini (Musica/Teatro) 5 settembre: Lou Tapage (Musica)

Le serate del “Rovere Jazz Festival” (Piazza della Rovere)

Il mese di agosto sarà invece impreziosito dalle sonorità raffinate del jazz, con quattro imperdibili date consecutive che arricchiranno la proposta musicale del paese:

6 agosto: Pietro Tonolo 4et Contemporary Soundscapes

Pietro Tonolo 4et Contemporary Soundscapes 7 agosto: Nugara Trio

Nugara Trio 8 agosto: Pink Noise Project

Pink Noise Project 9 agosto: Lou Marini & The Italian Groovers