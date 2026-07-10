Un’improvvisa ondata di maltempo ha colpito nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, la città di Tortona e il vicino capoluogo. Sulla nostra città si è abbattuta una forte pioggia mista a una leggera grandinata, ma fortunatamente la situazione è rimasta sotto controllo e non si sono registrati danni significativi. L’unica criticità ha riguardato un albero pericolante nei pressi del campo sportivo “Fausto Coppi”, un problema risolto con immediatezza grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento tortonese.

La situazione a Tortona: tanta pioggia ma nessun ferito

Nel corso del pomeriggio, il cielo sopra Tortona ha scaricato un’intensa precipitazione accompagnata da piccoli chicchi di ghiaccio. Nonostante la forza dell’acquazzone, il nostro territorio ha retto bene l’impatto.

L’unico intervento di rilievo, come accennato, si è reso necessario nei pressi delle strutture del campo sportivo “Fausto Coppi” a causa di un albero pericolante. La situazione non ha tuttavia creato alcun problema reale: fortunatamente in quel momento non c’erano persone nelle vicinanze e l’arrivo immediato dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere subito l’area in sicurezza, risolvendo la questione senza ulteriori conseguenze.

Via Balustra è stata in parte interdetta al traffico perché senza luce a segyuito della caduta di un piccolo albero. I tecnici dell’enel hanno però ripristinatoe la corrente. Sono stati annullati il “Vibrazioni Summer Show” in piazza Duomo e il live di Lillo Baroni all’area Matteotti in programma stasera.

Disagi e alberi caduti ad Alessandria

La perturbazione ha invece lasciato qualche strascico in più nel vicino capoluogo. Ad Alessandria, e in modo particolare nei suoi sobborghi, le piogge e il vento hanno causato la caduta di diversi alberi, finiti direttamente sulle sedi stradali.

Ecco un riepilogo del bilancio nell’Alessandrino:

Problemi alla viabilità: La caduta dei fusti ha creato qualche fisiologico problema alla circolazione dei veicoli.

La caduta dei fusti ha creato qualche fisiologico problema alla circolazione dei veicoli. Nessun danno grave: Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, nonostante i disagi logistici, non si segnala per fortuna alcun danno di grave entità.