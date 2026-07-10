Gli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi hanno partecipato oggi, a Sanremo, all’emozionante cerimonia di consegna dei diplomi per gli studenti del Liceo G.D. Cassini. L’iniziativa, organizzata dall’istituto e guidata dalla dirigente scolastica Mara Ferrero, ha coinvolto tutte le classi quinte, celebrando la conclusione del percorso di studi superiore per numerosi ragazzi pronti ad affacciarsi al mondo universitario e lavorativo.

I numeri del Diploma Day

L’evento ha rappresentato un importante momento di condivisione e di festa per l’intera comunità scolastica sanremese. Nello specifico, la giornata ha visto i seguenti numeri:

Coinvolgimento di tutte le classi quinte dell’istituto.

dell’istituto. Celebrazione del percorso formativo di 185 diplomati totali.

totali. Consegna materiale di 160 diplomi nel corso della manifestazione.

L’impegno della Regione e le parole di Marco Scajola

“La consegna del diploma rappresenta uno dei momenti più significativi nella vita di ogni studente”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo, Marco Scajola, sottolineando come questo traguardo sia “il riconoscimento di un percorso fatto di impegno, crescita e sacrificio, ma soprattutto il punto di partenza verso nuove esperienze di studio, lavoro e vita”.

L’assessore ha poi rivolto un messaggio diretto ai ragazzi e ricordato le iniziative istituzionali in corso: “Ai 185 diplomati del Liceo Cassini rivolgo i miei più sinceri complimenti e l’augurio di affrontare il futuro con entusiasmo, coraggio e curiosità. Come Regione Liguria continuiamo a lavorare, attraverso il Fondo Sociale Europeo, per offrire ai giovani occasioni di crescita e orientamento utili a costruire il loro futuro all’interno delle nostre comunità”. Tra queste spicca il progetto Orientamenti, che “rappresenta uno degli esempi più concreti di questo percorso e tornerà presto con la seconda tappa imperiese di Orientamenti Summer, in programma il 15 luglio a Dolceacqua”.

“La Liguria ha bisogno delle energie, delle idee e delle competenze dei suoi giovani, che rappresentano il patrimonio più prezioso su cui costruire il domani”, ha concluso Scajola. “Un ringraziamento va alla dirigente scolastica Mara Ferrero, ai docenti, al personale della scuola e alle famiglie, che ogni giorno accompagnano i ragazzi nel loro percorso di crescita”.

L’augurio di Luca Lombardi: “Il futuro si costruisce”

Anche l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha voluto elogiare l’organizzazione della giornata: “Un sincero ringraziamento alla dirigente scolastica, professoressa Mara Ferrero, per aver voluto dare vita a questa bellissima iniziativa. Il Diploma Day è un’occasione per celebrare un percorso di crescita, valorizzare il merito e salutare insieme ragazze e ragazzi che si affacciano a una nuova fase della loro vita”.

Lombardi ha poi offerto una riflessione sul domani dei neo-diplomati: “È anche un traguardo importante e soprattutto il punto di partenza di un nuovo cammino che porterà all’università, nel mondo del lavoro o verso nuove esperienze che contribuiranno alla loro crescita personale e professionale. L’importante è avere il coraggio di scegliere la strada più sentita affrontando ogni nuova sfida con fiducia, responsabilità e determinazione. Il futuro non si aspetta: si costruisce, giorno dopo giorno, con impegno, passione e la capacità di credere nei propri sogni”.