Un forte e improvviso temporale si è abbattuto oggi, 10 luglio 2026, sulla città di Casale Monferrato, causando alcuni disagi legati al deflusso delle acque e alla caduta di alberi. A seguito della perturbazione, si è immediatamente messa in moto la macchina degli interventi: volontari della Protezione Civile, agenti della Polizia Locale e personale tecnico del Comune e delle società partecipate sono già operativi nelle varie zone del territorio per gestire le criticità emerse e ripristinare la sicurezza stradale.

Le criticità e la risposta tempestiva

L’amministrazione comunale è attivamente impegnata nel monitoraggio dell’evolversi della situazione. A fare il punto sugli interventi in corso è il Vice Sindaco di Casale Monferrato, Luca Novelli, che ha confermato i disagi portati dalla repentina ondata di maltempo: “Siamo a conoscenza delle criticità che si sono verificate in alcune aree della città, dove si sono registrate difficoltà nel deflusso delle acque e la caduta di alcuni alberi”.

Per rassicurare la popolazione, il Vice Sindaco ha voluto sottolineare la prontezza della risposta messa in campo dal municipio: “Tutte le squadre operative sono al lavoro per monitorare la situazione e ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza”.

Le forze in campo

Per fronteggiare l’emergenza e verificare le segnalazioni giunte nel minor tempo possibile, sono state dispiegate diverse forze sull’intero territorio cittadino:

I volontari della Protezione Civile.

Gli agenti della Polizia Locale.

Il personale reperibile in forza al Comune.

Gli operatori delle società partecipate.

L’appello ai cittadini e i ringraziamenti istituzionali

L’obiettivo prioritario dell’ente, come evidenziato ancora da Novelli, è quello di “dare una risposta rapida ed efficace alle esigenze dei cittadini”. A tal fine, l’Amministrazione rivolge un invito diretto e importante a tutta la popolazione per facilitare le operazioni di ripristino: “Invitiamo la cittadinanza a segnalare eventuali situazioni di pericolo o criticità contattando i numeri di emergenza oppure il numero di pronto intervento della Polizia Locale, così da consentire un intervento tempestivo”.

Novelli ha infine concluso il suo intervento con un plauso a chi sta attivamente operando sul campo: “Ringraziamo i volontari della Protezione Civile, la Polizia Locale, i reperibili del Comune e quelli delle nostre società partecipate per il lavoro che stanno svolgendo, così come tutti i cittadini per la collaborazione”.