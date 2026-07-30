Come da consolidata tradizione, anche per l’estate in corso il Comune di Tortona, in accordo con Asmt Spa (la società incaricata della gestione dei parcheggi a pagamento in città), ha stabilito la sospensione del pedaggio per la sosta in tutti gli stalli blu a raso presenti nelle piazze e lungo le strade cittadine. Il provvedimento sarà in vigore durante le due settimane centrali del mese, da lunedì 10 a sabato 22 agosto.

Una misura storica confermata dalla Giunta Chiodi

La decisione di rendere gratuiti i parcheggi a pagamento nel cuore dell’estate rappresenta una consuetudine che l’Amministrazione porta avanti ormai da lungo tempo a Tortona. Il provvedimento ufficiale, finalizzato ad agevolare i cittadini e i commercianti durante il periodo feriale, è stato deliberato e adottato proprio in questi giorni dalla Giunta comunale guidata dal Sindaco Federico Chiodi.

I dettagli della sospensione

Nel dettaglio, l’esenzione dal pagamento del ticket di sosta seguirà queste modalità:

Aree interessate: la gratuità riguarderà esclusivamente tutti gli stalli “blu” a raso dislocati nelle piazze e nelle strade della città.

la gratuità riguarderà esclusivamente tutti gli stalli “blu” a raso dislocati nelle piazze e nelle strade della città. Periodo di validità: la sospensione del pagamento sarà attiva da lunedì 10 agosto fino a sabato 22 agosto compresi.

A partire dai giorni successivi, le normali tariffe di sosta torneranno regolarmente in vigore su tutto il territorio comunale.