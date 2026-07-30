Un importante riconoscimento nazionale accende i riflettori sull’eccellenza giovanile del nostro territorio. Il tortonese Gianluca Gavarini, di soli 22 anni, è stato insignito del prestigioso “Premio America Giovani” promosso dalla Fondazione Italia USA. La cerimonia di premiazione si è tenuta martedì 21 luglio 2026 nella suggestiva cornice della Camera dei Deputati a Roma, celebrando il suo brillante percorso accademico e aprendogli le porte di una nuova specializzazione internazionale.

Un percorso di studi d’eccellenza

Originario di Tortona, Gianluca si è laureato nel mese di dicembre 2025, all’età di 22 anni, in Lingue e Culture Moderne presso l’Università degli Studi di Pavia. Il suo brillante percorso formativo, incentrato sul curriculum linguistico-filologico-letterario con lo studio approfondito delle lingue inglese e francese, gli ha permesso di emergere a livello nazionale e di attirare l’attenzione della Fondazione Italia USA, che seleziona i profili più meritevoli per il proprio riconoscimento.

Il premio e la borsa di studio per il Master

Il “Premio America Giovani” è un traguardo ambito, destinato ogni anno esclusivamente a 1000 neolaureati italiani che abbiano maturato percorsi universitari d’eccellenza in discipline di interesse della Fondazione.

Oltre al prestigio della pergamena ritirata a Montecitorio, il premio ha garantito al giovane tortonese un’importante opportunità formativa:

L’ottenimento di una borsa di studio a copertura totale .

. L’accesso al master in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”.

L’impegno per il futuro

Gavarini non si ferma a questo primo grande traguardo e sta attualmente frequentando l’esclusivo master parallelamente al proseguimento dei suoi studi di laurea magistrale. Un percorso impegnativo ma fondamentale per la sua crescita personale e professionale.

Le sue parole confermano il valore di questa opportunità: “Questa esperienza mi sta permettendo sia di arricchirmi culturalmente, sia di sviluppare competenze indispensabili dal punto di vista lavorativo”.