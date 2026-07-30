Si avvicinano gli appuntamenti più attesi dell’estate a Novi Ligure in occasione della Festa Patronale della Madonna della Neve. Da sabato 1° a mercoledì 5 agosto, la città si animerà con un ricco programma di eventi che spazieranno dalla tradizionale “Fiera d’Agosto” a concerti, spettacoli pirotecnici e solenni celebrazioni religiose, offrendo occasioni di svago e riflessione per cittadini di tutte le età.

La Fiera d’Agosto e gli eventi in piazza

Le storiche bancarelle della “Fiera d’Agosto” torneranno ad animare il centro cittadino da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto. Gli stand saranno allestiti lungo la suggestiva “passeggiata” di viale Saffi, in via Garibaldi e in corso Marenco. Ad arricchire l’offerta fieristica, l’Amministrazione ha programmato una serie di appuntamenti serali:

Sabato 1° agosto: grande apertura in piazza Dellepiane a partire dalle ore 21:00 con la Notte Bianca, organizzata in collaborazione con Disco-nnect. L’ospite d’eccezione della serata sarà DJ Shorty, direttamente dalle frequenze di Radio m2o e Radio Deejay.

grande apertura in piazza Dellepiane a partire dalle ore 21:00 con la Notte Bianca, organizzata in collaborazione con Disco-nnect. L’ospite d’eccezione della serata sarà DJ Shorty, direttamente dalle frequenze di Radio m2o e Radio Deejay. Domenica 2 agosto: dalle ore 18:00 alle 21:30, l’androne di Palazzo Dellepiane si trasformerà per accogliere il Cinema Sferico, un’innovativa esperienza visiva pensata per le famiglie e gli appassionati del grande schermo.

dalle ore 18:00 alle 21:30, l’androne di Palazzo Dellepiane si trasformerà per accogliere il Cinema Sferico, un’innovativa esperienza visiva pensata per le famiglie e gli appassionati del grande schermo. Lunedì 3 agosto: alle ore 21:00, la suggestiva cornice di piazza Carenzi farà da palcoscenico al tradizionale Gran Concerto della Madonna della Neve, eseguito dal Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure APS” sotto la direzione del Maestro Massimo Folli.

alle ore 21:00, la suggestiva cornice di piazza Carenzi farà da palcoscenico al tradizionale Gran Concerto della Madonna della Neve, eseguito dal Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure APS” sotto la direzione del Maestro Massimo Folli. Martedì 4 agosto: la vigilia della Festa Patronale sarà illuminata, alle ore 22:00, dall’atteso spettacolo pirotecnico con fuochi aerei ad alta gittata nella zona dello stadio comunale. Per motivi di sicurezza, l’impianto sportivo rimarrà chiuso al pubblico.

la vigilia della Festa Patronale sarà illuminata, alle ore 22:00, dall’atteso spettacolo pirotecnico con fuochi aerei ad alta gittata nella zona dello stadio comunale. Per motivi di sicurezza, l’impianto sportivo rimarrà chiuso al pubblico. Mercoledì 5 agosto: a chiusura dei festeggiamenti, dalle ore 21:00 il Nuovo Circolo Ilva ospiterà la classica e allegra serata dedicata al ballo liscio.

Le celebrazioni religiose

In parallelo al programma civile, la Chiesa della Collegiata sarà il cuore delle celebrazioni in onore della Madonna della Neve. Il calendario liturgico diffuso dalla parrocchia prevede:

Dal 27 luglio al 4 agosto: recita della Santa Messa quotidiana alle ore 21:00.

recita della Santa Messa quotidiana alle ore 21:00. Mercoledì 5 agosto (Festa Patronale): le Sante Messe mattutine verranno celebrate alle ore 7:00, 8:30 e 10:30. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, si terrà la Solenne Santa Messa presieduta dal Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, a cui seguirà la tradizionale Processione della Madonna “Lagrimosa” lungo le vie cittadine.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma della fiera e degli eventi, i cittadini possono consultare il sito istituzionale del Comune di Novi Ligure.