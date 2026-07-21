A seguito delle dimissioni presentate per motivi personali dall’Assessore Luigino Bonetti, il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, ha voluto dedicare un sentito messaggio di ringraziamento all’ormai ex membro della Giunta. Un saluto istituzionale che si intreccia a un profondo legame umano e politico, ripercorrendo anni di sfide e traguardi condivisi per il bene della città.

Il ringraziamento per il sostegno e il legame personale

L’uscita di scena di Bonetti dalla Giunta comunale ha spinto il primo cittadino a tracciare un bilancio del cammino percorso fianco a fianco, evidenziando il valore dell’impegno profuso.

Il Sindaco ha infatti esordito rinnovando la propria gratitudine per la dedizione dimostrata nel tempo: «Rivolgo nuovamente il mio ringraziamento per il lavoro svolto all’amico Luigino Bonetti in questi due anni e nella precedente Amministrazione da me guidata, ma anche per il suo continuo sostegno, personale e politico».

Le sfide affrontate e le soddisfazioni per Tortona

Guardando al lavoro di squadra svolto al servizio dei tortonesi, Chiodi ha voluto ricordare sia gli ostacoli superati che i risultati ottenuti in veste di amministratori: «Insieme abbiamo affrontato diversi momenti difficili in questi anni, ma raccolto anche tante soddisfazioni nel portare a termine molti degli obiettivi che ci eravamo posti alla guida della città».

Infine, il primo cittadino ha sottolineato la centralità della figura di Bonetti all’interno dell’esecutivo, manifestando la certezza che il suo legame con il territorio non verrà meno: «Il suo apporto è stato per me, e credo di poter dire anche per tutti i colleghi assessori attuali e passati, indispensabile e sono certo di poter continuare a contare, anche se in un contesto differente, sul suo consiglio e la sua esperienza».