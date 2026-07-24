Il borgo di Oviglio si prepara a celebrare l’attesa Festa Patronale di San Felice e Sant’Agata 2026. A partire dal 24 luglio, una ricca rassegna di eventi animerà le vie e le piazze del paese, offrendo a cittadini e visitatori un programma che unisce serate gastronomiche, concerti e celebrazioni religiose. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Oviglio, con il patrocinio e la collaborazione del Comune e dell’UNPLI.

Il calendario degli appuntamenti

Il cartellone dei festeggiamenti propone un’ampia scelta di appuntamenti pensati per coinvolgere tutte le fasce di età, valorizzando sia i talenti locali che le eccellenze gastronomiche:

24 luglio: Alle ore 21:00, in piazza Milite Ignoto, la kermesse si aprirà con la consegna delle borse di studio intitolate a “Ingrid Vazzola”. A seguire, il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Armonie al femminile e sospiri d’Opera” portato in scena dal trio InCanto, composto da Silvia Amisano, Letizia Franco e Chiara Sorce.

Alle ore 21:00, in piazza Milite Ignoto, la kermesse si aprirà con la consegna delle borse di studio intitolate a “Ingrid Vazzola”. A seguire, il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Armonie al femminile e sospiri d’Opera” portato in scena dal trio InCanto, composto da Silvia Amisano, Letizia Franco e Chiara Sorce. 25 luglio: A partire dalle ore 20:00, l’Area verde ospiterà una serata gastronomica interamente dedicata alla cucina piemontese. La serata proseguirà all’insegna del ballo con la “Disco ’90-2000” animata da VR AUDIO, DJ Gianni Marino e la voce di Francy Love.

A partire dalle ore 20:00, l’Area verde ospiterà una serata gastronomica interamente dedicata alla cucina piemontese. La serata proseguirà all’insegna del ballo con la “Disco ’90-2000” animata da VR AUDIO, DJ Gianni Marino e la voce di Francy Love. 26 luglio: La giornata prenderà il via al mattino, alle ore 10:45, con un importante momento di sensibilizzazione sociale: l’inaugurazione della panchina “Anti-violenza”. Alle ore 20:00, sempre presso l’Area verde, tornerà l’appuntamento con il gusto grazie a una serata gastronomica con menù di pesce, seguita dall’intrattenimento musicale della Dellabianca Band.

La giornata prenderà il via al mattino, alle ore 10:45, con un importante momento di sensibilizzazione sociale: l’inaugurazione della panchina “Anti-violenza”. Alle ore 20:00, sempre presso l’Area verde, tornerà l’appuntamento con il gusto grazie a una serata gastronomica con menù di pesce, seguita dall’intrattenimento musicale della Dellabianca Band. 27 luglio: Alle ore 21:00, l’Area verde diventerà il palcoscenico di “OviglioFactor”, un divertente format che invita i partecipanti a mostrare il proprio talento per conquistare la giuria e il pubblico.

Alle ore 21:00, l’Area verde diventerà il palcoscenico di “OviglioFactor”, un divertente format che invita i partecipanti a mostrare il proprio talento per conquistare la giuria e il pubblico. 28 luglio: Dalle ore 19:00, le vie del paese si animeranno per l’8ª edizione della “Notte di Sapori”, una popolare serata itinerante ricca di proposte gastronomiche, musica e spettacoli dal vivo.

Dalle ore 19:00, le vie del paese si animeranno per l’8ª edizione della “Notte di Sapori”, una popolare serata itinerante ricca di proposte gastronomiche, musica e spettacoli dal vivo. 29 luglio: Spazio alla devozione e alla tradizione religiosa alle ore 21:30 con “Aux flambeaux”, la suggestiva processione a lume di candela che attraverserà le strade del borgo.

Spazio alla devozione e alla tradizione religiosa alle ore 21:30 con “Aux flambeaux”, la suggestiva processione a lume di candela che attraverserà le strade del borgo. 31 luglio: I festeggiamenti si concluderanno alle ore 21:00 all’interno della Chiesa parrocchiale. Per l’occasione si terrà il concerto di Gail Acher, organizzato per celebrare il 50° anniversario del restauro dell’organo.

Ulteriori iniziative e informazioni

A fare da cornice all’intero programma, durante le serate gastronomiche, ci sarà la presenza della SOMS, che proporrà ai presenti il divertente gioco a premi intitolato “Il ROMPISCATOLE”. Gli organizzatori ricordano inoltre che per ottenere ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale all’indirizzo www.facebook.com/proloco.oviglio.