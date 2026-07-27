Il Centro Sportivo Renzo Coda di Lobbi si prepara ad accendere l’estate con il ritorno delle “Notti d’Agosto 8.0 – La Tradizione a Tavola”. La rassegna, ospitata dal Bar Sport locale, offrirà per sei serate – dal 31 luglio al 2 agosto e dal 6 all’8 agosto 2026 – un perfetto connubio tra intrattenimento, musica dal vivo e i sapori tipici della cucina tradizionale del territorio.

Convivialità e buona tavola

L’iniziativa punta a celebrare le serate estive all’aperto, proponendo ai partecipanti un ricco menù gastronomico affiancato da un programma musicale eterogeneo e pensato per accontentare i gusti di tutte le generazioni. Per garantire la migliore organizzazione logistica dell’evento, gli organizzatori ricordano che per partecipare alle serate è obbligatoria la prenotazione della cena.

Il calendario dei concerti

La proposta musicale si dividerà in due fine settimana ricchi di appuntamenti. Di seguito il programma completo delle esibizioni previste:

Primo weekend:

Venerdì 31 luglio: apertura affidata a I Disconnessi, per una serata all’insegna della musica dance e dei grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90.

apertura affidata a I Disconnessi, per una serata all’insegna della musica dance e dei grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90. Sabato 1° agosto: l’intrattenimento musicale proseguirà con il live degli Antani Project.

l’intrattenimento musicale proseguirà con il live degli Antani Project. Domenica 2 agosto: la prima tranche si chiuderà con gli Utopia, tribute band dedicata allo storico repertorio dei Nomadi.

Secondo weekend:

Giovedì 6 agosto: si riprende a ballare con “Party a 90”, un format interamente dedicato alle indimenticabili hit degli anni Novanta.

si riprende a ballare con “Party a 90”, un format interamente dedicato alle indimenticabili hit degli anni Novanta. Venerdì 7 agosto: serata all’insegna della nostalgia pop grazie ai Megamax, tribute band di Max Pezzali e degli 883.

serata all’insegna della nostalgia pop grazie ai Megamax, tribute band di Max Pezzali e degli 883. Sabato 8 agosto: il gran finale della rassegna sarà a tinte rock, affidato all’energia dei Blasco Anthology, tribute band di Vasco Rossi.

Informazioni e prenotazioni

Tutti coloro che desiderano prendere parte all’evento e riservare il proprio tavolo possono contattare direttamente il Bar Sport di Lobbi. I numeri di riferimento messi a disposizione per le prenotazioni sono lo 0131 691088 e il 331 2678249. Per ulteriori aggiornamenti è inoltre possibile consultare le pagine social ufficiali del locale.