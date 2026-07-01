Dal 5 luglio al 30 agosto 2026 a San Bartolomeo al Mare si riaccendono i motori del “Bartolo Bus – Mare Bus”, il consolidato servizio di trasporto estivo promosso dall’Amministrazione comunale in sinergia con Riviera Trasporti. L’iniziativa consentirà a residenti e turisti di muoversi agevolmente tra il litorale, il centro cittadino e le borgate collinari rinunciando all’uso dell’automobile, con il duplice obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile e alleggerire il traffico e la pressione sui parcheggi nei mesi di maggiore affluenza.

Le novità dell’estate: percorso esteso verso Villa Faraldi

Per migliorare ulteriormente l’accessibilità dell’intero territorio, l’edizione 2026 del servizio introduce un importante aggiornamento al tracciato. Il Comune ha infatti previsto una riorganizzazione di alcune corse, strutturandole in un percorso circolare capace di intercettare nuove zone.

Grazie a questa inedita configurazione logistica, sarà possibile raggiungere molto più facilmente le spiagge, il centro e i principali servizi di San Bartolomeo al Mare anche partendo dal territorio di Villa Faraldi e dalla Valle Steria, il tutto senza causare un aumento delle percorrenze complessive dei mezzi.

L’impegno del Comune e le informazioni sul servizio

La conferma dell’iniziativa arriva nonostante uno scenario economico complesso. Negli ultimi mesi, infatti, i costi di esercizio del trasporto pubblico hanno subito un sensibile incremento, dettato principalmente dai rincari del carburante. Di fronte a queste difficoltà, l’Amministrazione comunale ha scelto di intervenire impiegando risorse proprie per coprire le spese. La decisione è stata presa ritenendo fondamentale mantenere pienamente attivo un servizio particolarmente apprezzato dalla comunità e dai villeggianti, scongiurando così l’ipotesi di una riduzione o di una sospensione delle attività.

Per salire a bordo dei mezzi sarà sufficiente munirsi di un biglietto di corsa semplice. Di seguito le direttive per reperire tutte le informazioni pratiche:

Le modalità di acquisto dei ticket e le eventuali agevolazioni tariffarie sono gestite e definite da Riviera Trasporti; i dettagli verranno comunicati dall’azienda non appena disponibili.

Il dettaglio degli orari, l’elenco delle fermate e la mappa del percorso completo saranno consultabili a breve attraverso i canali istituzionali del Comune, il portale di Riviera Trasporti, l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) e i canali della Pro Loco.