Lo scorso 25 giugno è stato siglato un importante e innovativo accordo tra la FiltCgil di Alessandria e CLO Servizi Logistici, la cooperativa che da diversi anni gestisce le attività di magazzino presso la piattaforma Coop di Tortona. L’intesa mira a migliorare i processi di integrazione dei numerosi dipendenti stranieri operanti nel sito logistico attraverso due progetti specifici, pensati per favorire l’inclusione sia sul posto di lavoro che all’interno del territorio.

Corsi di alfabetizzazione per la sicurezza e la crescita

Il primo dei due progetti approvati, come comunicato da Marco Malpassi, prevede l’avvio di corsi di alfabetizzazione dedicati a chi conosce poco o per nulla la lingua italiana. Questa iniziativa è stata strutturata con un duplice obiettivo: da un lato promuovere la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria, dall’altro apportare significativi benefici concreti all’interno dell’ambiente di lavoro.

L’acquisizione di queste nuove competenze linguistiche porterà infatti numerosi vantaggi sia per i dipendenti che per la cooperativa:

Miglioramento delle opportunità lavorative, con maggiori possibilità di crescita professionale e di avanzamento di carriera.

Aumento dei livelli di sicurezza sul lavoro: la comprensione della lingua è ritenuta fondamentale per seguire correttamente le indicazioni di sicurezza e per reagire in modo adeguato nelle situazioni di emergenza.

Creazione di un clima aziendale positivo e motivante, capace di incrementare il benessere generale di tutti i lavoratori e le lavoratrici.

Per la realizzazione materiale dei corsi si è optato per una sinergia tra le parti: la Cgil metterà a disposizione i propri docenti e mediatori culturali, mentre CLO Servizi Logistici fornirà le sale all’interno del polo logistico. Le modalità operative e gli orari delle singole lezioni verranno concordati di volta in volta.

Un nuovo sportello sindacale mensile con supporto multilingue

Il secondo progetto al centro dell’intesa riguarda l’istituzione di uno sportello sindacale all’interno dell’hub. Con cadenza mensile, le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) si metteranno a disposizione del personale per fornire diverse tipologie di assistenza pratica:

Controllo e lettura delle buste paga.

Verifica delle problematiche specifiche di reparto.

Informazioni generali sui servizi forniti dal sindacato.

Per abbattere ogni barriera e garantire la massima accessibilità al servizio, durante le aperture dello sportello saranno presenti insieme alle RSA anche i mediatori culturali messi a disposizione dalla CGIL. Grazie a questo accorgimento, i lavoratori e le lavoratrici che non padroneggiano ancora la lingua italiana potranno ricevere tutto il supporto necessario per comprendere appieno le informazioni fornite, conoscere le proprie tutele legali e usufruire correttamente dei servizi proposti.