Dal 26 al 31 luglio, il santuario francese di Lourdes accoglierà oltre 200 persone in arrivo dal nostro territorio per l’atteso pellegrinaggio diocesano. Il viaggio, organizzato con cura dalla sezione di Tortona dell’O.F.T.A.L. (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes), sarà guidato dal Vescovo Monsignor Guido Marini e rappresenterà un intenso momento di preghiera, servizio e autentica vicinanza per l’intera comunità.

I partecipanti e la guida spirituale

Il pellegrinaggio verso la grotta di Massabielle vedrà la partecipazione di una numerosa e variegata delegazione animata dalla gioia della condivisione e dell’amicizia. A prendere parte al viaggio saranno:

Ammalati e ospiti delle case di riposo

Pellegrini, sacerdoti, religiose, religiosi e consacrati

Dame e barellieri dell’associazione oftaliana

Un piccolo gruppo della Pastorale Giovanile, impegnato in una profonda esperienza di volontariato

Ad accompagnare spiritualmente e fisicamente il gruppo ci saranno il Vescovo Mons. Guido Marini, che presiederà le celebrazioni eucaristiche e scandirà i momenti di preghiera durante le giornate lourdiane, il presidente dell’O.F.T.A.L. Carlo Cebrelli e l’assistente spirituale Mons. Marco Daniele.

Il tema del viaggio e come seguirlo da casa

Il filo conduttore del pellegrinaggio di quest’anno sarà l’Annunciazione, racchiuso nelle celebri parole rivolte dall’angelo a Maria: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te” (Lc 1,28).

Anche chi resterà a casa avrà la preziosa opportunità di stringersi attorno ai pellegrini. Sarà infatti possibile seguire l’esperienza spirituale attraverso i siti web e i canali social del settimanale diocesano “Il Popolo”, di Radio PNR e della Diocesi di Tortona. Inoltre, un appuntamento speciale è fissato per il 28 luglio alle ore 18:00: la preghiera del Rosario alla Grotta, recitata insieme al Vescovo Marini, verrà trasmessa in diretta televisiva nazionale su TV2000.

Informazioni e contatti

Per chiunque desiderasse mettersi in contatto con l’organizzazione o ricevere ulteriori dettagli, sono a disposizione i seguenti recapiti delle segreterie territoriali:

Segreteria di Tortona: tel. 0131 862142

tel. 0131 862142 Segreteria di Voghera: tel. 0383 43114 – cell. 333 4980892

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